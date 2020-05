Testament – “Titans Of Creation”

Por regla general, las bandas son reconocidas por sus primeros trabajos. El factor sorpresa, la novedad y la furia en algunos casos imberbes dejan una huella en los fanáticos y en los críticos, lo que acompañará como una sombra –algunas veces molesta– toda la trayectoria de una agrupación. Muchas veces, esto provoca que excelentes álbumes más nuevos no tengan el reconocimiento que merecen. Es la otra cara del éxito temprano, algo que llega a ser injusto para el artista. Testament, sin embargo, es una excepción a lo anterior. A lo largo de sus más de treinta años de carrera, la banda ha marcado un núcleo en su sonido que, con matices, se mantiene hasta hoy. Sus últimos LPs no tienen nada que envidiar a sus primeros trabajos, e incluso no es osado indicar que “Titans Of Creation” podría ser considerado como uno de los mejores de su catálogo.

Todos los componentes que se pide de una banda de metal (así, sin apellidos) se encuentran presentes a lo largo de los casi sesenta minutos que dura el álbum, dando una lección de cómo las cosas se deben hacer. Para ejemplificar esto se puede traer a colación “Dream Deceiver”, un tema con obvias raíces old school, pero ejecutado con exquisita técnica, que de seguro irá en el setlist regular de la banda. Lo mismo ocurre con “City Of Angels”, una composición oscura y agresiva, pero extrañamente delicada gracias al dominio completo de los matices de la voz de Chuck Billy, quien brilla en todo el disco.

Es una lástima que, por no ser parte de los álbumes “clásicos” de la banda, algunos temas impresionantes puedan caer en el olvido, cuando en realidad son verdaderas piezas icónicas de talento por parte del quinteto californiano. “Symptoms” tiene un riff memorable, que sirve de base para un coro sencillo, pero sobresaliente. Por su parte, “False Prophet” “WWIII” y “Curse Of Osiris” son un compendio de thrash metal en estado puro, incluso con tintes extraídos del death metal, el cual siempre ha estado presente en la banda.

No puede existir una reseña de este disco sin referirse a dos piezas fundamentales del mismo: Steve Di Giorgio y Gene Hoglan. Qué pena que su capacidad no sea conocida más allá de las fronteras del metal porque son personas que entienden a la perfección que el lenguaje de la música no sólo precisa de técnica, sino que, además, de timing. No hay ningún pasaje de “Titans Of Creation” en donde los arreglos de Hoglan estén ausentes, siendo siempre tan precisos, que descubrirlos conlleva un placer distinto a la escucha misma del disco. Y qué decir de Di Giorgio, quien se toma licencias creativas para elevar la calidad de los temas. Esto es obvio en “Code Of Hammurabi”, un corte brutal sostenido por la profundidad del bajo, y algo más alambicado en “Childrens Of The Next Level”, pero que, si se pone atención, se comprende que el bajo se construyó como un cimiento para las siempre correctas guitarras de Alex Skolnick.

El dúo de guitarras también es un elemento a destacar. Erick Peterson y Skolnick juegan un rol positivo, aportando texturas complejas en los momentos indicados, como en el riff de “Ishtar’s Gate”, y en todos los solos del álbum. Destacable, sin duda, es aquel despachado en “Dream Deceiver”. Acá toda la composición musical recayó sobre Peterson, quien pudo sacar la tarea adelante con creces, y quizás la única mácula es la extensión de “Night Of The Witch”, pero de todas formas se disfruta.

Testament no es considerada dentro de los “Big Four” del thrash metal y eso es injusto. Dueños de un catálogo consistente, no sólo han superado el test del tiempo, sino que con “Titans Of Creation” demuestran que su capacidad está intacta. Si este trabajo hubiese visto la luz durante la década de los ochenta o principios de los noventa, sería de culto, pero como nació en la época del streaming y el indie, pasará inadvertido. Sin embargo, basta un par de escuchas para concluir que no tiene nada que envidiar a “The Legacy” (1987) o “The New Order” (1988).

Artista: Testament

Disco: Titans Of Creation

Duración: 58:34

Año: 2020

Sello: Nuclear Blast