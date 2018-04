Stone Temple Pilots – “Stone Temple Pilots”

The Breeders es uno de esos conjuntos que tiene mística. Su existencia se encuentra en un tipo de “historia subterránea” de la música, en la que con el paso del tiempo se ha logrado volver una banda de culto. Esto pasa, por ejemplo, con Mad Season para Alice In Chains o Temple Of The Dog para Pearl Jam y Soundgarden. The Breeders, cuya única integrante permanente en el tiempo ha sido Kim Deal, fue formada después del receso que decidió tomarse Pixies luego de lanzar “Doolitle” (1989) y a menudo es más conocida por los fans que suelen indagar e ir más allá. En esta ocasión, luego de pasar diez años sin material con The Breeders y habiendo abandonado a Pixies el año 2013, Kim y compañía muestran una intensidad inconfundible en “All Nerve”.

Desde el comienzo del disco, con “Nervous Mary”, se percibe un sonido inconfundible, provocando reminiscencias a las viejas glorias de un rock alternativo que Deal ayudó a cimentar hace ya un par de décadas. En este estilo, el juego con la expectativa siempre ha sido esencial y, en este caso, se desemboca sin quiebres en “Wait In The Car”, que abre con el grito “Good Morning!” y una energía muy grunge, haciendo de ella una pieza creada para ser gritada en un concierto.

Además de escuchar la conjugación de fórmulas clásicas del estilo en canciones como “Walking With A Killer” y “MetaGoth”, se exploran sonidos oscuros que logran transmitir un aura maliciosa en el recorrido del álbum. En esta última canción, la voz de Kelley Deal –hermana de Kim– acompaña haciendo armonías que contribuyen al sonido enigmático de ella; impecables en su ejecución y estratégicas en su composición. Y precisamente el trabajo de las voces es un aspecto interesante en el disco. La homónima “All Nerve” cumple con los elementos de una balada, donde la voz de Kim Deal es calma y se desplaza en medio de la instrumentación sutilmente.

En la misma línea, “Dawn: Making An Effort” encaja dentro del álbum dándole un temple apacible, coqueteando con el dream pop e incluyendo arreglos corales que suenan de manera hímnica, donde se vislumbra la cara más celestial de la banda. “Spacewoman” es fresca, con una voz que queda casi a capela, sólo acompañada de arpegios de guitarra hasta estallar en el grito “everybody is having fun” para luego contraer su ritmo, como aguantando la respiración, hasta reventar en un outro en que la batería y las guitarras fluyen de forma poderosa. Los ritmos hipnóticos dan paso a coros intensos y las explosiones son centrales. Estamos ante la estructura quiet/loud en todo su esplendor.

Es conocida la declaración pública que Kurt Cobain diera en su tiempo a Black Francis de Pixies, sugiriendo que le permitiera a Kim Deal escribir las canciones de la banda. Y, en vista de que esto no tuvo lugar, “All Nerve” es una buena manera de responder a esa inquietud muchos años después. Acá nos encontramos con un conjunto musical en que se escucha a Kim Deal a más no poder, sin perder una pizca de su ingenio y ni de su agresividad. Fuera de mencionar lo mucho que The Breeders se acerca al sonido clásico de Pixies, es necesario decir que en el álbum se logra explotar un conjunto de influencias que se han vuelto clásicas sin caer en la monotonía de hacer un disco de refritos, sino en tener la maestría de lograr que ese sonido –que para muchos sea tan familiar– se muestre de una forma tan fresca.

Artista: The Breeders

Disco: All Nerve

Duración: 33:51

Año: 2018

Sello: 4AD