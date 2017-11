St. Vincent – “MASSEDUCTION”

Para ser una banda que ha enfrentado el fallecimiento de dos integrantes, primero el tecladista Rob Collins en 1996 y luego el baterista Jon Brookes en 2013, The Charlatans es la viva muestra de lo que no te mata te hace más fuerte. Con 28 años de carrera y 13 discos de estudio al hombro, los de Manchester siguen siendo una de las agrupaciones más consistentes entre los ilustres nombres de la escena alternativa inglesa, ya que han sabido reinventarse sin perder un ápice de frescura, siempre adornada con los toques de psicodelia y acid-house que los hicieron famosos desde que irrumpieron en la escena a fines de los años 80.

Para esta nueva aventura discográfica, el cuarteto central constituido por el vocalista Tim Burguess, el bajista Martin Blunt, el tecladista Tony Rodgers y el guitarrista Mark Collins se embarcó en un proceso que tomó aproximadamente 15 meses entre su composición y posterior grabación, además contó con un desfile de músicos invitados que reviven toda la vibra colaborativa del Manchester de los 80. Precisamente, eso es lo que hace que la entrega número trece de The Charlatans sea tan interesante: las colaboraciones se acoplan tan bien en el nuevo “Different Days”, que el conjunto suena totalmente resuelto y confiado, e imprime una vibra extremadamente resplandeciente que nos remonta a “Wonderland” (2001).

La inconfundible guitarra de Johnny Marr se hace presente en la efímera “Future Tense”, con un parlamento en formato spoken word de Rankin, que sólo sirve como introducción a “Plastic Machinery”, una pieza que destaca con los mejores colores de la paleta indie que el combo puede ofrecer y que trata sobre la individualidad en un mundo tan autoritario. Como suele ocurrir cuando el ex The Smiths juega de invitado, termina robándose la película con interpretaciones tan pulcras, que le dan una orgánica mucho más sólida a estas canciones. También lo escuchamos en la impresionante “Not Forgotten”, que, precedida por el monólogo de Kurt Wagner del grupo Lambchop en “The Forgotten One”, empieza con un bit muy cibernético, complementado por las guitarras de Marr y de Anton Newcombe, líder de The Brian Jonestown Massacre.

Los héroes de New Order, Gillian Gilbert y Stephen Morris, se suman en “Over Again” y “The Same House”, quizá las piezas en que la colaboración pasa menos inadvertida, ya que podrían figurar en cualquier disco de la banda que estos próceres comparten con Bernard Sumner. Además de hacerse cargo de la programación de las baterías de gran parte del disco, el ex baterista de Joy Division toma las baquetas en la homónima “Different Days” y en la soleada “Solutions”, rol que comparte con el ex The Verve Pete Salisbury desde la muerte de Brookes. La única canción que logra ensombrecer un disco con un clima tan radiante como su portada es “Spinning Out”, en la que Paul Weller deja caer una bruma atmosférica de R&B con un toque setentero. Según el propio Burguess, esta colaboración –en la que el ex The Jam aporta el piano y es coautor– se venía gestando hace tiempo y desembocó de manera natural en el disco.

Canciones como la liviana “Let’s Go Together”, acompañada de esa extensión totalmente psicodélica llamada “The Setting Sun”, la amigable “There Will Be Chances”, candidata a directa a convertirse en clásico de la banda, o la hermosa “Hey Sunrise”, con una sutileza amplificada por su naturaleza acústica, nos hacen sentir que el tiempo no ha pasado para The Charlatans; son composiciones que parecen venir desde la época en que el britop levitaba en total estado de gracia y el sol brillaba en el Candem Town de Londres. Aunque las inclemencias de los tiempos hayan golpeado fuerte al grupo inglés, la química de los liderados por Burguess sigue creando canciones con gancho, en las que la alegría y la melancolía se mezclan para transformarse en una colección de excelentes canciones.

Artista: The Charlatans

Disco: Different Days

Duración: 45:03

Año: 2017

Sello: BMG