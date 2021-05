St. Vincent – “Daddy’s Home”

Desde su debut en 2007 con “Marry Me”, St. Vincent ha adoptado una multiplicidad de personas para contar sus historias, no solo a través de la estética, sino que con arreglos musicales que potencian sus nuevas eras. Sin embargo, en su más reciente álbum, “Daddy’s Home”, Annie Clark vuelve a transformarse para entregar su material más personal a la fecha, donde el personaje sólo es una vía para mostrarse realmente.

Tras el falso inicio de “Pay Your Way In Pain”, queda claro que St. Vincent finalmente llegó a su era setentera, un movimiento clásico para cualquier estrella de rock. Las claras referencias a David Bowie y su hit “Fame” son palpables en las glamorosas guitarras y hasta en la entonación de Clark, quien parece tomarse con mucho más humor su nueva persona. “Quiero ser amada”, grita en el clímax de la canción que inicia el álbum de manera triunfante. Sin embargo, rápidamente el disco se encarga de no caer en sonidos derivados y entregar la autenticidad clásica de St. Vincent. La paleta viaja entre los momentos inspirados por el soul y jazz de Nina Simone hasta otros brillantes con elementos de funk rock y psicodelia. La mayoría de estos se perciben en el tema titular, que utiliza la distorsión para un atrapante ritmo que sirve como la presentación perfecta de la complicada historia a contar.

En un disco como “Daddy’s Home” es imposible dejar fuera el contexto en el que se creó, en espacial por la influencia que tiene en la diversidad de ritmos. El material está inspirando en parte por la experiencia de su padre en prisión y su reexaminación con la paternidad y masculinidad al verlo en esa situación. Asimismo, los tonos setenteros son directo reflejo de la relación que forjó con él a través de la música y los discos que escuchaban juntos. Pero decir que el “daddy” de este disco es su mismo padre es demasiado sencillo. La figura cobra distintas personalidades a través de las canciones, donde es la misma St. Vincent quien termina adoptando este personaje, no obstante, la energía masculina se contrasta con las múltiples mujeres que también son parte del disco. Joni Mitchell, Nina Simone y Tori Amos, son algunas de las que menciona en la gran y psicodélica “The Melting Of The Sun”. En este confesionario corte la artista repara en cómo sus pesares parecen menores frente a los de sus ídolos: “Pero yo nunca lloro. Para decir la verdad, mentí”, confiesa Clark, reconociéndose vulnerable al igual que ellas. Es una clara carta de homenaje a las músicas femeninas que durante décadas han ocupado una parte fundamental de la industria, pero cuya compleja vida suele opacar sus logros.

“Live In The Dream” es otro viaje psicodélico donde St. Vincent relata uno de sus sueños. Nuevamente toma una persona “paternal” para referirse al oyente, asegurándole que lo protegerá en sus brazos y no dejará que nadie la haga daño. Pero en temas como “Down” se revierte para cuestionar los rasgos más tóxicos de la masculinidad y los estereotipos del “daddy”. “Mi mamá siempre me dijo que debes voltear la mejilla, pero tú eres una excepción a la regla”, plantea desafiante en el dinámico coro que se presenta como su himno de venganza. La construcción in crescendo del tema lo hace aun más atrapante, donde las guitarras parecen sonar cada vez más fuerte, acercándose a su objetivo.

También hay una parte del disco que funciona como un flexing de sus talentos. Su habilidad con las cuerdas, expresivas vocales y certeras letras también recuerdan por qué es uno de los nombres más emocionantes del art rock en las últimas décadas. Y es precisamente por esto que en “My Baby Wants A Baby” se cuestiona por qué todo esto no es suficiente para una pareja o una sociedad que la fuerza a cumplir con las expectativas de una mujer. Pese a los claros guiños de los setenta, Clark busca cuestionar la figura clásica de lo femenino en la época, con una mirada moderna sobre su rol en la sociedad y la música.

“Daddy’s Home” es difícilmente el álbum que se predecía de St. Vincent tras “Masseduction” (2017), sin embargo, es la mejor carta que tiene para entregar, una que la consolida como una camaleónica artista, cuyo talento le permite desenvolverse en múltiples géneros y energías. Además, permite conocer más a una intrigante personalidad, quien se presenta vulnerable a través de un complejo relato crítico de la sociedad.

Artista: St. Vincent

Disco: Daddy’s Home

Duración: 43:09

Año: Loma Vista

Sello: 2021