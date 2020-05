Spanish Love Songs – “Brave Faces Everyone”

Desde que The Walkmen decidió hacer una pausa indefinida en 2013, Hamilton Leithauser, ex líder y voz de la banda, se ha encargado de cultivar un sonido propio y una carrera en solitario que, hasta ahora, parece ir en la dirección correcta. Y es que para Leithauser este nuevo rumbo musical ha significado un desafío extra para escapar de su pasado Walkmen, con una idea clara y más que interesante.

Tras su debut “Black Hours” (2014) y un trabajo junto a Rostam, ex cerebro de Vampire Weekend, Hamilton Leithauser buscó un sonido que lo alejara de las afiladas guitarras que a ratos proponía su ex banda y, al mismo tiempo, lo acercara a un estado más reposado y sobrio. De este modo, pareciera ser que esa búsqueda ha terminado con su último lanzamiento, el excelente “The Loves Of Your Life”.

Dentro del rico espectro musical y de estilos en que transita este álbum, reside la calidad vocal y de registro que Hamilton prueba. Así se oye en “Here They Come”, donde pasa de un profundo grave hacia un chillón y desgarrador coro. Riqueza vocal que también se refleja en la cantidad de instrumentos con que cuenta a su merced (grabados e interpretados por él) como pianos, guitarras acústicas y un sinfín de arreglos. Leithauser se siente y oye a sus anchas, cómodo y con ganas de experimentar, aportando dinamismo y “amateurismo” a un disco que suena bastante cálido. Si ya en el trabajo final de The Walkmen el músico coqueteaba con un estilo más sobrio, lejos de la idea de post punk que instalaron en sus inicios, hoy en día ve reforzado aquel estilo en su voz, sonido y propuesta. No es menor que los últimos detalles antes de dar a conocer “The Loves Of Your Life” fueran, entre otras cosas, shows íntimos en el Café Carlyle de Nueva York.

En canciones como “Don’t Check The Score” o “The Stars Of Tomorrow”, Leithauser no propone, sino que consolida la forma e imagen que quiere que escuchemos y veamos de él. Se nos presenta como un crooner moderno y alternativo, influenciado mucho por referentes del jazz o el rock & roll. Importantes son las incorporaciones de voces femeninas en coros hacia este punto, donde incluso es posible percibir referencias a Bob Dylan. Es significativo cuando un disco adquiere un tinte personal e íntimo, y acá Leithauser toma historias anónimas, las hace una junto a la música, e invita en voces a su esposa e hijas, tal como se puede escuchar en la épica “The Old King” acompañado de percusiones.

Hamilton Leithauser ya no quiere rodearse del rótulo de “ex” y decide centrarse en composiciones que, desde la lírica, hablan de la vida cotidiana y urbana y, por supuesto, de la nostalgia. “The Loves Of Your Life” se eleva hasta ahora como su mejor trabajo: es un álbum sólido, que se disfruta de principio a fin, e invita al oyente a participar y encontrar en cada canción aquel detalle que destaca. Más que un macizo de once tracks, “The Loves of Your Life” puede dividirse en pequeños fragmentos y, aún así, mantener su relato e intención original.

Artista: Hamilton Leithauser

Disco: The Loves Of Your Life

Duración: 42:27

Año: 2020

Sello: Glassnote