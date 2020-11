Sólstafir – “Endless Twilight Of Codependent Love”

La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha sido uno de los sucesos que más ha afectado al ambiente artístico. Lo que se esperaba fuera un año provechoso en materia de conciertos, fue en declive, y la forma en la que cada artista muestra sus obras ha sido a través de plataformas que facilitan el acceso; cada individuo lidiando de la mejor manera posible con un encierro obligatorio, y todo lo que conlleva a nivel profesional y personal. Estos acontecimientos no son algo sencillo de procesar y, aún en este ciclo lleno de incertidumbre, la evolución constante de la banda británica Bring Me The Horizon sirve de catarsis desde su fuente de creaciones transversales que, con el inicio de la producción de una serie de trabajos discográficos llamada “Post Human”, evocan su vulnerabilidad. Y con un sentido de urgencia palpable, el lanzamiento de la primera parte “Post Human: Survival Horror”, se orienta hacia las repercusiones humanas de la actual pandemia.

Después del momento transformador que significó “That’s The Spirit” (2015), Bring Me The Horizon abrió una puerta hacia el mainstream gracias a la renovación total de su sonido, orientándolo mucho más hacia el metal y rock alternativo, además de influencias electropop en estructuras más minimalistas, pero muy efectivas. Por esto, resulta muy sorprendente y fresco un arranque tan incendiario como “Dear Diary”, la cual se impulsa desde la dimensión más agresiva de la agrupación, aún contenida en su núcleo sonoro y nutrido con la herencia de “Suicide Season” (2008), resultando en un track implacable, y con la convergencia de sintetizadores y los filosos riffs de Lee Malia sonando demoledora. También con la abrupta irrupción de un breve solo, influenciado por el thrash metal de antaño, y siendo rematado hacia el final tras una áspera guitarra en tono sludge por un breakdown masivo, armado sobre la potente batería de Matt Nicholls y el soporte en las frecuencias más graves de Matt Kean, siendo estos elementos algo inesperado a estas alturas de la carrera de Bring Me The Horizon.

Uno de los protagonistas de la evolución de la banda es Jordan Fish, encargado de integrar la música electrónica como ingrediente fundamental al sonido que cultivaron hasta “There Is A Hell Believe Me I’ve Seen It. There Is A Heaven Let’s Keep It A Secret” (2010), quien, junto al vocalista Oliver Sykes, han sido los encargados de producir sus dos últimos trabajos larga duración. “amo” (2019) fue el epítome de cambio para Bring Me The Horizon y una muestra de la amplia gama de los sonidos con la que siguen experimentando durante “Post Human: Survival Horror”.

Estos sonidos no tienen riendas, progresando en un gancho innegable, y fortaleciéndose con algunos elementos de sus primeros años, siendo unidos inusualmente. “Teardrops” es un producto construido para funcionar como himno de audiencia: su potencia rítmica y accesibilidad resultan cautivantes, y el quiebre hacia el final es tan épico, como demoledor. Con la energía elevada, “Obey” es una carta segura para volar el techo, con el cantante Yungblud participando en este vertiginoso track, donde el intérprete saca a relucir su aspecto más letal. Las participaciones en “Post Human: Survival Horror” son elegidas desde la vena de versatilidad que ha demostrado Bring Me The Horizon. Si bien, “That’s The Spirit” pudo no haber sido bien asimilado debido al cambio sonoro radical, en este nuevo EP la agrupación suena mucho más cohesionada en cada matiz que va añadiendo.

El tramo final se desarrolla dentro de las improbabilidades. La participación en la voz de la banda japonesa Babymetal transita en la misma vía que el gutural de Sykes, apoyado por el frenesí de los teclados durante “Kingslayer”. Desde el dúo Nova Twins, Amy Love se acopla con un potente registro durante “1×1”, añadiendo mucho más color al vibrante tema, y Amy Lee de Evanescence se apodera de un solemne momento durante “One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death”, la decadente pieza que tiñe de gris y descarnado realismo el final de “Post Human: Survival Horror”. De esta forma, Bring Me The Horizon lanza una primera parte de la serie “Post Human” rebosante en consistencia con innovar, en un enérgico paso dentro de la marea de cambios desafiantes que la agrupación ha surfeado con osadía, asumiendo los riesgos de la controversia y, eficazmente, los de Sheffield hacen de “Survival Horror” un vibrante espectáculo de lo impredecible.

Artista: Bring Me The Horizon

Disco: Post Human: Survival Horror

Duración: 32:11

Año: 2020

Sello: Sony Music Entertainment / RCA Records