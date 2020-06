Sojourner – “Premonitions”

“La mitad de mi vida se ha ido”, son las palabras con las que Mike Hadreas comienza su quinto álbum como Perfume Genius. Acompañado de un cinemático instrumental, contempla el paso del tiempo sobre su propio cuerpo. A pesar de una carrera caracterizada por la desnudez de sus composiciones, es difícil encontrar un punto más honesto en su discografía que “Set My Heart On Fire Immediately”, donde se aventura en las múltiples texturas del art rock para ejercer un íntimo viaje. Desde el lanzamiento del aclamado “No Shape” (2017), Hadreas ha explorado los alcances no sólo de su música, sino que de su propio cuerpo. Previo al disco, colaboró con la coreógrafa Kate Wallich en su pieza “The Sun Still Burns”, componiendo y actuando, ejercicio que se ve reflejado aquí, donde la presencia de su cuerpo es casi tangible.

El primer sencillo, “Describe”, presenta un instrumental alcanzable al tacto; distorsionadas y brillantes cuerdas que se enfrentan a una voz que emerge con dificultad, retratando el peso de los años y el envejecer. El cantante ha sido abierto al hablar de su batalla con la enfermedad de Crohn y presenta una vívida experiencia: “No hay más campanas, sólo mi estomago rugiente”, pero en la brillante “On The Floor” hace una invitación a bailar imposible de resistir. El centro pop del disco es acompañado de una onírica melodía, que cobra intensidad gracias a un lustroso bajo para agregar un toque ochentero a la mezcla.

Las relaciones con un otro y sus efectos en la identidad acompañan todo el disco, no sólo en las composiciones, sino que en la misma paleta sonora que es guiada por Blake Mills. “Jason” es una balada de ensueño, con elementos barrocos que retratan la intimidad de un encuentro prohibido, donde su íntimo falsete pareciera venir desde su habitación. “Your Body Changes Everything” amplifica los elementos barrocos para una fantasmal pieza, donde las cuerdas y percusión actúan como un hechizo que da paso a un dulce coro. El corte expone el dinamismo en una relación y el negarse a limitarse a un solo deseo; tal como el titulo del disco, su ambición es más que una petición, es una demanda. “Just A Touch”, una imaginaria composición en tiempos de guerra, amplifica este ruego, pero con una melodía vulnerable para retratar lo secreto de su amor: “La promesa en tus ojos, para mantener nuestro secreto, toma mi canción y escóndete”.

La discografía de Perfume Genius siempre ha presentado un elemento fantástico en sus relatos, acompañado por su ilimitado rango vocal con triunfantes falsetes que iluminan glamorosas melodías, sin embargo, este disco es más terrenal. Lo onírico sigue presente, pero su cuerpo nunca parece alejarse del suelo, introduciendo una paleta más oscura, una voz más grave y unas narraciones grises. Esto ya se presiente en “Describe”, pero en “Leave” su voz contrasta rápidamente el sello fantasioso, con unos tonos graves que desaparecen en una clásica composición y se estremecen con distorsionados ladridos, murmullos y un inquietante violín. La canción le hace justicia al cargar el título del disco, con angustiantes susurros que detallan lo impaciente de su deseo. En “Moonbend”, su falsete ilustra una elegante pesadilla, con un vacío instrumental que sólo interrumpe ocasionalmente su solitaria voz con flautas, cuerdas acústicas y sintetizadores.

La emocionalidad de Hadreas parece ser ilimitada y “Without You” –otro corte luminoso– detalla un sentimiento efímero, pero con un efecto duradero. En “Nothing At All” se encuentra preparado para recibir estos momentos positivos y para retribuirlos, en una constante conversación que se plasma durante todo el material. El track final, “Borrowed Light”, es una pieza atípica para un músico que explora más allá del mundo terrenal, siendo un corte de resignación, de cuestionarse esta magia que percibe y preguntarse si este mundo es tal y como se presenta. Lo que comienza como la balada más triste de “Set My Heart On Fire Immediately”, encuentra liberación y esperanza en este escenario, encuentra paz y dolor en alejarse de su imaginario.

“Set My Heart On Fire Immediately” está lleno de dualidades, tal como su creador. Sus melodías son intensas y frágiles, los instrumentos rugen y guardan silencio, su voz se alza en lo más alto para luego sucumbir en oscuras piezas. Perfume Genius más que nunca lleva su emocionalidad de frente, sin disculpas de por medio y presentando su lado más humano, no por dejar de lado los elementos fantásticos, sino por incorporarlos dentro de sus propias experiencias.

Artista: Perfume Genius

Disco: Set My Heart On Fire Immediately

Duración: 50:42

Año: 2020

Sello: Matador