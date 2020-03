Soccer Mommy – “color theory”

Dos años después del álbum que la puso al frente de la nueva generación de cantautoras del indie, “Clean” (2018), Sophie Allison regresa con “color theory”, un disco de su proyecto Soccer Mommy plasmado por la nostalgia de la música de su niñez y composiciones que exploran los sentimientos más oscuros presentes en su discografía.

Las primeras notas de “bloodstream” hacen un gran trabajo en establecer la gama sonora presente en el disco: una mirada retrospectiva a la escena indie rock de los noventa, que juguetea con el pop alternativo con el que creció. La melancolía presente en la melodía es fortalecida por la dulce voz de Allison, contrastando la optimista producción con vulnerables e introspectivas composiciones: “La felicidad es como una libélula en libres tardes veraniegas, la siento escaparse por mis dedos”. Esta es una técnica presente a través de todo el disco: el uso de la música de su niñez chocando con los problemas que enfrenta como adulta. “circle the drain” suena como un directo homenaje a los mejores años de Avril Lavigne, mientras confiesa algunas de sus luchas en los últimos años. Es un triunfante corte que no sólo permite reconocer su talento como compositora y música, sino su capacidad para descifrar la construcción de un éxito pop.

Si bien, sus relatos hablan a toda una generación, sus vivencias han influenciado gran parte de la temática de “color theory”, trabajo dividido en tres secciones representadas por colores: azul la tristeza, amarillo el dolor físico y emocional, y gris la oscuridad. Desde su adolescencia, Allison ha batallado con su salud mental y complicaciones familiares, pero nunca había sido tan directa al enfrentarlas como en esta obra. Dichas complicaciones también pueden ser identificadas en las melodías del disco, donde “royal screwup” y “night swimming” dejan de lado las partes más brillantes del pop para ofrecer íntimos acordes que fortalecen los sentimientos expresados en sus letras. Acá las cuerdas no solo musicalizan las composiciones, sino que son parte de la narrativa que propone el álbum.

Desde el lanzamiento del mencionado “Clean”, la música de Soccer Mommy se había alejado de los arreglos lo-fi de sus primeros materiales para ofrecer un trabajo más pulido y profesional. Sin embargo, esta es la primera vez que graba con su banda en vivo, logrando una sonoridad no antes alcanzada. La segunda sección del disco es una clara prueba de aquello, donde la riqueza instrumental que presentan temas como “crawling in my skin” y “lucy” recuerdan los esfuerzos realizados por bandas de la escena de los noventa. En “color theory” mientras más brillantes los instrumentos, más sombrías son las temáticas que relata y el ambiente pareciera decaer, como en el track de siete minutos “yellow is the color of her eyes”, una poderosa balada sobre su madre, la que juega con la infinidad de posibilidades creativas que su música puede alcanzar gracias a su madurez como cantautora y el esfuerzo de su banda.

La sección final es incómodamente vulnerable, con una oscura musicalización para ilustrar su enfrentamiento a la mortalidad. “stain” parece ser uno de los momentos más recatados, aunque rápidamente se transforma en el punto de mayor tensión del disco, con acordes alejados de los elementos bombásticos, pero con un poder en su voz no alcanzado antes. El disco cierra con “gray light”, trayendo de nuevo a juego los elementos brillantes y encapsulando todos los anhelos y frustraciones presentes a través del material. “No puedo perderla, la sensación de estar cayendo, no puedo perderla, observo a mi madre ahogarse”, culmina en los últimos acordes, confesando las dificultades que enfrenta, pero reconociendo la importancia de decirlas en voz alta.

“color theory” (todo lo del disco está estilizado en minúsculas) termina con la nostalgia con la que comenzó, como un cassette de fines de los noventa, recordando los mejores años de la juventud, pero enfrentándose con los desafíos de la adultez. Dejando de lado su fuerte lírica, la producción presente logra tanta maestría como la composición, fortaleciendo los sentimientos melancólicos y consagrando a Soccer Mommy como un importante referente generacional.

Artista: Soccer Mommy

Disco: color theory

Duración: 44:08

Año: 2020

Sello: Loma Vista