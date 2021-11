Snail Mail – “Valentine”

La actitud con la que Karly Hartzman trata la guitarra en los primeros minutos de “Twin Plagues”, canción que abre y da nombre al disco, es totalmente alentadora. Rodeada de acoples y mucho overdrive y fuzz, entre otra gama de efectos, su voz de inmediato cautiva y da paso a muchísimos detalles que esconde el track inicial. Se trata del segundo largo de Wednesday, grupo de Asheville (Carolina del Norte) liderado por Hartzman y que sorprende bajo la etiqueta de un pequeño sello de Chicago, Orindal Records, donde comparten parrilla junto a Gia Margaret, entre otros.

“Twin Plagues” está plagado de distorsión y un tratamiento tosco de las guitarras, las que tributan un sonido noventero y sucio, con guiños particulares al grunge, al noise y al shoegaze. Sin embargo, la banda esconde en su propuesta otros elementos que forjan esa identidad que hace apreciar a primera escucha este álbum, como pasajes que evocan al folk, donde se dan el gusto de integrar una steel guitar (“The Burned Down Dairy Queen”), hasta romper todo una vez más con “Cliff”. Hasta aquí, las guitarras son totalmente protagonistas, moviéndose entre robustos riffs, y acordes más calmos en una especie de balada. Es inevitable recordar en la voz de Hartzman y en su impronta rockera una influencia de lo que hace Soccer Mommy y Snail Mail, dos nombres que también han puesto a las guitarras en primer lugar.

Así, Wednesday recoge de estos nombres características más modernas para moldear su sonido. Más allá del tributo, “Twin Plagues” da espacio para demostrar por qué pueden ser una banda original y con actitud, y la combinación de balada y noise-country de “Cody’s Only” y “How Can You Live If You Can’t Love How Can You If You Do” es un ejercicio completo de aquello y en donde descansa su propuesta. Una vez más echan pie a sus pedales para hacernos recordar a Helium o Hole con “Toothache” o a My Bloody Valentine en “One More Last One”, todo con su pizca y toque característico.

Hacia el final, “Twin Plagues” guarda los puntos más altos, no sin antes resaltar el trabajo lírico que plantea Hartzman. Como casi todos los discos concebidos en cuarentena, su vocalista se vio atrapada consigo misma y en la particular idea de mirarse en el espejo casi a diario. Tratando de evitar esos espejos literales y metafóricos, la lírica del álbum se centra en mucha nostalgia, cotidianeidad y rutina. Por eso, quizá, la elección de intercalar suaves baladas entre remolinos de guitarras y distorsiones evocan aquel estado mental. Acercándose a los puntos altos, es justamente esa tormenta de ruido lo que perfectamente describe a la mejor canción del disco. “Birthday Song” es completísima, con cambios de ritmo, estructura y una guitarra limpia, pero que estalla en la tensión de cada acople. Le siguen el juego con más velocidad “Three Sisters” y el intento lo-fi de “Ghost Of A Dog” al cierre.

Wednesday, con sólo dos discos y una idea clara en cuanto a cómo tratar y administrar su ruido, es una respuesta y una propuesta fresquísima al panorama actual. No les falta actitud ni identidad al momento de tributar a sus referentes y, al mismo tiempo, ser originales, pisando fuerte esos pedales y sin temor al error. “Twin Plagues” asoma seguro como uno de los imperdibles del año.

Artista: Wednesday

Disco: Twin Plagues

Duración: 34:08

Año: 2021

Sello: Orindal Records