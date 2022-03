Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators – “4”

El cuarto, pero es el quinto. Entonces, ¿por qué llamarlo “4”? Esa respuesta solamente la puede entregar la música, y el enfoque en esa interrogante es el puntapié preciso para acercarse al nuevo larga duración de Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, donde la sociedad creativa entre el guitarrista de Guns N’ Roses y el vocalista de Alter Bridge logra encontrar un punto de encuentro perfecto gracias a la química que han desarrollado durante años. Y es que, luego de ese ejercicio solista con múltiples invitados que fue “Slash” (2010), el guitarrista se encontró con Kennedy y una banda de soporte, bautizada posteriormente como The Conspirators, para ir desarrollando una constante evolución colaborativa con “Apocalyptic Love” (2012), “World On Fire” (2014) y “Living The Dream” (2018), los que, en retrospectiva, presentan varios de esos inevitables ripios del tiempo respecto a su forma y fondo.

Ahora el panorama es distinto, ya que con “4” el guitarrista se decide a salir de su zona de confort y abrirse a un sonido mucho más crudo y directo, apoyándose principalmente en la dirección de Dave Cobb como productor, quien, pese a su amplio bagaje en la vereda del country, sabe cómo desarrollar un rock con una suciedad impregnada gracias a las distintas decisiones técnicas que se van incorporando en el LP. “The River Is Rising”, canción que abre el disco, permite apreciar inmediatamente un sonido mucho más definido respecto a la innegable química que el conjunto tiene en vivo, algo que el propio Slash ha señalado como una motivación para plasmar en este trabajo: poder llevar la adrenalina de los shows en vivo hacia un disco de estudio.

Ese espíritu se va repitiendo a lo largo de las 10 canciones que dan forma a una obra de poco más de 40 minutos, donde las estructuras desde la improvisación van resaltando indudablemente en composiciones como “C’est La Vie” o “The Path Less Followed”, donde la guitarra de Slash suena tal como se puede oír en vivo, con rasgueos intensos y una agudeza sonora que diferencia cada cuerda en su vibración. Por supuesto que Myles Kennedy no se queda atrás como el frontman necesario para el tipo de música que interpreta el guitarrista, con una voz que excede a varios de los estandartes del rock en sus mejores tiempos. Por ello la química de esta unión es donde se concentra toda la calidad de un trabajo que, si bien no presenta nada muy novedoso en términos de canciones, sí lo hace en la manera en que estas son interpretadas y, mucho más aún, en cómo suenan en comparación a sus anteriores trabajos.

“Actions Speaks Louder Than Words” no es sólo el título de una canción de “4”, sino que también sirve de ejemplo para el hecho de que las intensiones creativas de este álbum se manifiesten a través de la interpretación más que de las letras y, si bien los referentes al rock clásico y el blues callejero que tanto gustan a Saul Hudson siguen presentes de manera inamovible, nunca lo habían hecho de una forma tan cruda como en esta ocasión. Por supuesto, esas composiciones con una naturaleza entre lo radial y el rock de estadios siguen presentes, reflejándose en “Fill My World” y “Fall Back To Earth”, dos de los tracks más consistentes de todo el álbum.

En tiempos donde sigue existiendo la queja de que el rock muere y que no hay nada bueno pasando en las bandas nuevas, este disco viene a desmarcar al guitarrista de esa generación que definitivamente se quedó en el pasado. Parte de esa obsolescencia en el rock más clásico viene desde el reciclaje como método de composición, donde una fórmula estructural y sonora se repite por décadas, pero Slash logra entender que existen formas de sonar fresco sin tener que caer en el plasticismo de lo digital. Un enfoque más análogo no viene mal cuando se quiere renovar un poco el panorama y, aunque los discos anteriores del guitarrista están lejos de ser un desacierto, podemos decir que finalmente encontró el norte de un proyecto que avanzó con un freno de mano todos estos años. El ensayo y error es un mecanismo que a veces puede reforzar mucho una técnica y, tarde o temprano, la cuarta terminaría siendo la vencida.

Artista: Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators

Disco: 4

Duración: 43:55

Año: 2022

Sello: Gibson