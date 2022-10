Silversun Pickups – “Physical Thrills”

No existe biografía que no tenga algo de mentira, o al menos un manejo de la verdad; siempre hay una subjetividad asociada a lo ocurrido con una vida, ya sea porque la mirada es externa o porque es desde la autoobservación. Bien lo sabe Brett Anderson, quien ha narrativizado su vida con dos exitosos libros, dividiendo su vida entre lo ocurrido antes de la creación de Suede y cómo fue el ascenso de esta banda. Pero la historia presente del quinteto pareciera que podría tomar la forma de su noveno álbum, “Autofiction”, o al menos el cruce entre las épocas.

Armado conscientemente sin las ataduras de proyectos más ambiciosos, como “Night Thoughts” (2016) y “The Blue Hour” (2018), este disco se plantea desde el punk por la fiereza con que atacan los instrumentos y, en especial, la voz de Anderson, pero también por la agilidad y simpleza aparente de muchos de los tracks. El inicio con el combo 1-2-3 de la hermosa y brutal “She Still Leads Me On”, la post-punk y vibrante “Personality Disorder”, y la gótica pop de “15 Again”, remueve fibras de verdad y autobiografía, desde la relación de Brett con su madre hasta el despliegue de la adolescencia, acomodando detalles para dotar a las canciones de la necesaria universalidad que hace que la gente se identifique con lo cantado.

Quienes se identifican o encuentran lineamientos dignos de admirar en Suede, son bandas como Fontaines D.C., Shame o Dry Cleaning. Ese estilo de post-punk alinea a Suede con lo más contemporáneo de la escena británica en tracks como “Black Ice” o “Shadow Self”, mientras en “15 Again” las huellas de The Fall no pueden ser subsanadas. Incluso, en canciones como “That Boy On The Stage” recuerdan al propio trabajo de la agrupación, a esos B-Sides que repletan “Sci-Fi Lullabies” (1997) y a esos primeros años, algo que no es extraño, considerando que Ed Buller regresa a la producción tras su ausencia en el trabajo pasado de los londinenses.

Es destacable el trabajo instrumental que destila energía, potencia y hambre de catarsis en la banda, en especial con las baterías de Simon Gilbert, que levantan o derriban murallas, dependiendo de lo que necesiten las canciones. También la vocación shoegaze de Richard Oakes –algo también visto en un par de discos anteriores– sirve mucho en un trabajo más directo como “Autofiction” para rodear de un aura tan oscura como bella a composiciones tan distintas como complementarias. Puntos menos fuertes son las canciones más lentas del disco, “Drive Myself Home” y “What Am I Without You?”, simplemente porque se escapan del afán urgente que rodea al resto, aunque esta última tiene un poco de liberación de energía en su coro. Aún así, al sonar tan en línea con la marca registrada de Suede, no ponen un freno tan extremo al momentum de un álbum que reafirma la solidez de un registro, donde en particular Brett Anderson pone mucho de sí, pero al mismo tiempo moldea lo que considera necesario para la historia.

Tres décadas después de “The Drowners”, donde la ambigüedad e intimidad dominaban la escena, ahora con la épica similar a la vibra de un show en vivo de “Turn Off Your Brain And Yell”, Suede pretende un acto de apertura y de revelarse. Tras un par de tropiezos con proyectos que en algún punto perdían consistencia, con “Autofiction” la banda encaja un trabajo que aparenta simpleza y entrega complejidades inesperadas, sorprendiendo desde lo directo, con honestidad brutal, pero sin perder la posibilidad de amoldar las realidades para, así, entregar una narrativa propia en la cual sumergirse.

Artista: Suede

Disco: Autofiction

Duración: 45:30

Año: 2022

Sello: Warner Music UK