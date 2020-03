Sepultura – “Quadra”

Con más de tres décadas de historia y establecidos como referentes a nivel mundial, Sepultura continúa siendo una máquina imparable de material discográfico y giras alrededor del globo. Pese a la constante polémica por su formación actual y por el trabajo discográfico posterior a “Roots” (1996), el cual se mantiene sujeto a comparaciones con sus publicaciones de finales de los ochenta e inicios de los noventa, la nostalgia que impulsa esta animosidad no significa un obstáculo en la constancia de la banda, y sobre todo de Andreas Kisser, miembro más antiguo junto a Paulo Jr., quienes estuvieron presentes en la formación y desarrollo del sonido de la insigne agrupación, plasmando con efectividad una continuidad en sus carreras sin renegar su legado, pero expandiéndose sin que este fuera una carga limitante.

Cada álbum representa una vitrina hacia el momento en que se encuentre viviendo una agrupación, y “Quadra” es una potente muestra de la fortaleza y convicción que se mantiene revitalizada en sus músicos. Cómo columna vertebral, Eloy Casagrande ejecuta un brutal trabajo, desbordante de variaciones en tiempo y una combustible descarga que se alza como una de las dimensiones más notables del opus. Canciones como “Last Time” y “Ali” son muestras del innegable talento de Casagrande. En su anterior entrega, “Machine Messiah” (2017), su debut con los originarios de Brasil mostró un despliegue correcto, que no bajaba el nivel sonoro alcanzado. Pero la ambiciosa propuesta exige elevar la apuesta, y lo conseguido es un dominio de la esencia resiliente de esta etapa de Sepultura.

En el apartado vocal, Derrick Green no goza de popularidad frente al cuestionamiento obstinado y, sin haber caído en un moldeamiento, se erige como un feroz frontman, influenciado de la corriente más hardcore, la que no se aleja del sonido ligado al thrash metal de la anterior década, y Green resulta versátil. Su explosivo paso por la primera parte de “Quadra” no decae en agresividad, como en “Guardians Of Earth”, donde se apoya de los letales riffs de cuerdas, y también de los momentos más mesurados. La impecable muestra rítmica es un hilo conductor y construye una experiencia completa durante el transcurso de la escucha, y los espacios acústicos cumplen en la fluctuación de las capas de “Quadra”, complementados con la rica influencia tribal y sello de los compositores.

Por momentos, Kisser y compañía demuestran algún homenaje a sus inmortales obras. “The Pentagram” es inyectada con la consciencia en seguir creando material que no reemplace lo armado, sino que continúe la mejora de la calidad en sonido y en aspectos compositivos, no resulta engreído al hacer una revisión de discos como “Arise” (1991) o “Beneath The Remains” (1989), ya que forman parte del ADN de Sepultura, tanto como creadores y seres que se influencian por una herencia que debe mantenerse libre de culpas o deudas.

No se trata de una banda distinta, sino de quienes enfrentaron dificultades con la recepción de su postura de continuar con cambios radicales que podían gatillar un final. De quienes no se rinden y a pulso concretan un nuevo disco de alta factura, que puede validarse por sí mismo en su potencia y estructura con un renovado sello. Frente a la falta de respaldo, la tenacidad aflora como una característica de los grandes, y con “Quadra” Sepultura lo sigue demostrando.

Artista: Sepultura

Disco: Quadra

Duración: 51:14

Año: 2020

Sello: Nuclear Blast