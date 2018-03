Saxon – “Thunderbolt”

Siempre es provechoso que las bandas clásicas del heavy metal entreguen nuevo material como señal de supervivencia para un estilo que está en constante renovación. En ese sentido, existen dos ejemplos que ilustran cómo la vieja guardia se mantiene vigente: Accept y Saxon. Y es que la relación entre los germanos y los británicos no es al azar, ya que comparten al productor Andy Sneap, figura clave que ha influido en la propuesta que ambos combos exponen hoy en día. Es verdad que las dos bandas han endurecido su sonido durante el último tiempo, sin embargo, mientras los intérpretes de “Balls To The Wall” muestran respeto a todas las credenciales que los ha definido por décadas, los de “Princess Of The Night” intentan combinar su sonido de antaño con tintes modernos, pero obteniendo resultados dispares en la entrega número veintidós de su catálogo.

En canciones como “Nosferatu (The Vampires Waltz)” el experimento no convence, debido a un exceso de teclados que busca generar una atmósfera tenebrosa que no le viene bien a la banda, ya que suenan como cualquier otra agrupación que defiende valores góticos. Otro corte en el que su esencia se pone en juego es “Predator”, track en que la voz de Biff Byford y Johan Hegg de Amon Amarth van solapadas, pero este monstruo de dos cabezas con una parte de león británico heavy y otra de monstruo vikingo gutural es amorfo, por lo que pierde equilibrio y cae abatido vertiginosamente. Siendo esos los puntos más bajos del disco, la fórmula entre lo moderno y lo clásico tiene un resultado bastante positivo en “Speed Merchants”, ya que la combinación entre el contundente riff de la dupla de guitarras comandada por Paul Quinn y Doug Scarratt, sumada a la atronadora batería de Nigel Glockler, suena fresca y encuentra un buen camino en su desarrollo.

“Sons Of Odin” se exhibe robusta con el bajo de Nibbs Carter dándole mucho cuerpo, además las guitarras gemelas logran crear un clima épico en el que se les siente mucho más holgados. “A Wizard’s Tale” encapsula los valores más actuales del metal, esta vez al servicio de Saxon, con una perspectiva agresiva, letal y eficaz en los versos, pero cadenciosa y melódica en los coros. Siguiendo esta senda más rejuvenecedora se encuentra “The Secret Of Flight”, que toma por sorpresa al tener tantos parecidos con los cortes de “The Rise Of Chaos” (2017) de Accept. La forma de encarar los riffs, el pre-coro lleno de majestuosidad y el coro poderoso, recuerdan de sobremanera a Hoffmann y los suyos, aspecto que en ningún caso es negativo, puesto que prefigura un sentido de “hermandad” entre dos bandas clásicas del género, hilo conductor que Sneap maneja satisfactoriamente.

Como no todo puede ser experimentos, modernidad e influencias, “Sniper” nos trae un heavy metal con mucha sustancia interpretativa, donde el doble bombo se roba las miradas. La dupleta “Olympus Rising” y “Thunderbolt” también sigue la senda de la vieja escuela, una bienvenida de lujo gracias a la performance notable de la banda completa, reuniendo todos los ingredientes para sonar en un cien por ciento al Saxon que todos conocemos. “Roadies’ Song” funciona excelente en el plano del hard rock ochentero –terreno en el que los británicos siempre juegan de local– con una letra dedicada a sus tramoyas, aquellos personajes que ayudan a convertir cada espectáculo en realidad, como ya lo había hecho Motörhead en “We´re The Road Crew” 38 años atrás. De hecho, “They Played Rock And Roll” es un emocionante homenaje a la banda de Lemmy, y se esmeraron para retratar en cuerpo y alma el carácter del trío a tal nivel, que la estructura completa de la canción está tomada de su manual de estilo, además de inducir excelentes guiños en la letra que ponen la carne de gallina a cualquier fanático de la movida británica.

Después de vivir una época de baja notoriedad en los noventa, el heavy metal de corte clásico renació como un fénix gracias a la vuelta de puntas de lanza, como Bruce Dickinson y Rob Halford a sus respectivas agrupaciones en los albores de la década del 2000, y otros estandartes como Accept y Saxon reformándose y sacando nuevo material de manera constante para mantener el barco a flote. Es innegable que el presente de los sonidos más pesados goza de buena salud, con una camada importante de nuevos talentos bebiendo de las influencias que han dejado –y siguen dejando– los próceres del estilo. Lo importante es que contamos con bandas de energía inagotable, como Saxon, para continuar un legado que ya lleva cuarenta años y que no deja de reproducirse; de hecho, llama la atención ese traspaso de ideas que los antiguos entregan a los nuevos y viceversa, aunque esto no siempre logre resultados eficientes en algunos casos. Se valoran los esfuerzos por seguir buscando nuevos horizontes, pero hay veces en que no es necesario que el águila vuele tan lejos si recorre con tanta gracia y sabiduría los parajes que ya conoce.

Artista: Saxon

Disco: Thunderbolt

Duración: 47:03

Año: 2018

Sello: Silver Lining Music