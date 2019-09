Russian Circles – “Blood Year”

Pioneros de un post rock grave y con esencia metal, herederos de las más oscuras influencias del sludge, e inclasificables según sus propias palabras. Así se podría presentar a Russian Circles que, con 15 años de carrera, se ha hecho de la matriz sonora más interesante del último tiempo. El trío de Chicago, junto a sus seis álbumes de estudio, ha marcado pauta a punta de riffs agobiantes y un potente sonido en vivo como sello característico. Si en sus anteriores trabajos, como “Guidance” (2016) o “Geneva” (2009), dieron cabida a una serie de arreglos y loops que hacían pensar que era una banda de tres e incluso más guitarras, en “Blood Year”, su último lanzamiento, Mike Sullivan y compañía se pusieron a la orden de Kurt Ballou para dejar atrás el exceso de arreglos y la sobreproducción, y centrarse en un sonido más crudo, directo y reflejo de sus ásperos shows en vivo. Así, “Blood Year” se centra en el predominio de las baterías y los kilos de distorsión de la guitarra de Sullivan.

Cuando de sonido se trata, Russian Circles entrega breves interludios para la inmersión en sus canciones. “Blood Year” inicia con “Hunter Moon” como intro y “Arluck”, donde se despliega toda su potencia. De ahí en adelante el tridente de la sección más dura del álbum se completa con “Milano” y “Kohokia”, ambas de corte metal, duro y seco, pero melódicas. Un caos reflexivo y ordenado. En la mitad del disco, “Ghost On High” es el bálsamo requerido para centrar la segunda mitad de guitarras. Un suave arpegio que pretende ser un respiro para servir como introducción a “Sinaia”, la que rápidamente rompe con la calma.

A cargo de cerrar el disco, “Quartered” deja en evidencia la perfecta sincronía y cohesión de la banda. Punto aparte para las complejas baterías de Dave Turncrantz junto a los riffs de Sullivan, que parecieran sacados de la mejor escuela de Pantera o Sepultura. “Blood Year” se grabó a banda completa, y he ahí los resultados diseñados para brindar un espectáculo en directo intenso y avasallador.

¿Cómo sonaría el soundtrack del turbulento mundo actual? Seguramente como “Blood Year”, gracias a sus estridentes guitarras y su mensaje claro y potente. Porque ser una banda instrumental no significa que no se tenga nada que decir, y por eso la banda ha catalogado este álbum como su trabajo más pesado, agresivo y honesto. Los siete tracks de “Blood Year” son un retrato del mundo actual, su mensaje más brutal a las atrocidades del presidente de los Estados Unidos y a un mundo en problemas.

Pese a ser una banda que se mueve entre matices en sus canciones, en “Blood Year” se pueden apreciar arreglos sobrios y se desnuda su sonido primordial. Y es que, al no considerarse a sí mismos en afinidad y sintonía con nombres de peso como Explosions In The Sky, Caspian, Mogwai o Pelican, Russian Circles siempre sabrá cómo desmarcarse manteniendo una esencia bruta. “Blood Year” se acerca a ser uno de sus mejores trabajos en cuanto a producción y ejecución, pensado para un contexto en vivo y que es capaz de romper la relación artista-público, trasladando esa esencia a la primera –y varias– escuchas.

Artista: Russian Circles

Disco: Blood Year

Duración: 39:29

Año: 2019

Sello: Sargent House