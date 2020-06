Run The Jewels – “RTJ4”

Cuando Killer Mike habla de un hombre negro que está siendo asfixiado en “walking in the snow”, no se sabe a ciencia cierta si habla del asesinato de George Floyd en específico o si es un caso imaginado para disponer líricas sobre la apatía de la gente ante un racismo estructural instalado cómodamente en la sociedad estadounidense. Esa es la capacidad del dúo de Mike y El-P: reflejar lo que pasa y proyectar lo que ocurrirá, porque no se trata de tener una bola de cristal, sino que de observar bien lo que ha pasado y notar cómo hay cosas que nunca cambian. Run The Jewels no se dedica a decir lo que ven o creen que verán, sino que lo hacen con esas sensaciones que viven en el sedimento que dejan las aguas de la historia, que corren fuerte en un territorio tan fraccionado y vasto como es Estados Unidos.

“RTJ4” es el cuarto disco del dúo, que completa casi una década desde que se conocieron a través de un ejecutivo de Cartoon Network, y cuyas primeras labores marcan el camino de Run The Jewels: El-P en la producción y Killer Mike en las rimas del último trabajo solista de algunos de estos raperos, “R.A.P. Music” en 2012. Desde ahí, las aptitudes de ambos se han ido amalgamando al ritmo de una amistad y hermandad donde la empatía y el apoyo mutuo han sido claves de una evolución constante. Sí, lo político se les da, pero eso viene desde una capacidad de observación curtida por las circunstancias y el talento, no obstante, es lo espiritual lo que cuaja todas las acciones y canciones firmadas por RTJ.

El disco inicia con “yankee and the brave (ep. 4)”, o sea, acerca de El-P, el oriundo de New York, y el “valiente” Mike, de Atlanta (donde el equipo de béisbol son los Braves). En esa canción queda clara la intención: “No queremos hacer daño, pero ciertamente lo hacemos con la falta de respeto”. No hay tema complejo al que RTJ le tenga temor, sea una economía construida sobre el legado de la opresión a los esclavos (“JU$T”), cómo el racismo es algo impregnado en el alma de la nación (“pulling the pin”), o cómo un joven negro piensa en el suicidio como opción frente a la brutalidad policíaca, escenario que también se dispone en el track inicial.

Sin embargo, ninguno de estos mensajes, ideas y consignas sería escuchada con tanta atención sin un cuidado a la fluidez y a la capacidad propia de cada track, de cada canción, y también eso hace de “RTJ4” el álbum más cohesivo del dúo, casi sin espacios de bache (quizás un poco “never look back”) y con mucha variedad. La producción del disco es magistral, con El-P tomando las decisiones necesarias, ayudado por Little Shalimar y Wilder Zoby, terminando de marinar un material que, pese a lo explosivo, demuestra cómo se cocinó a fuego lento. Sólo Gorillaz haría las mezclas que RTJ hace en algunas canciones, poniendo a Pharrell a desenmascarar al capitalismo junto a Zack De La Rocha, o a Josh Homme tocando guitarra y haciendo coros como base para Mavis Staples. Hay un desprejuicio clave que siempre ha sido parte de El-P y Killer Mike, y que en este disco más que nunca se traduce en la libertad para hacer lo que se necesita y se quiere.

Mucha gente ha indicado que “RTJ4” llegó en el momento justo y que es el soundtrack perfecto para la revolución en ciernes en EE.UU., pero este disco pudo haber salido antes, o después, porque en él convergen ideas de décadas atrás, de protestas y de poemas, de almas y de billetes, y eso va más allá de una coincidencia de contingencias. Lo que hace Run The Jewels acá es, con toda la libertad expresiva y el talento que la experiencia les ha dado, ponerse a disposición de la abolición de los resabios de un pasado de desigualdades que, en la América de Trump, Piñera y Bolsonaro, queda en evidencia que no se fue, sino que se volvió parte de un continente donde el clasismo y el racismo son características basales. En “a few words for the firing squad (radiation)”, el precioso track que cierra el disco, El-P y Killer Mike enfrentan sus falencias y sus virtudes, poniendo el espejo al frente, sin mover la mirada, entendiendo que es el momento de la protesta, de sacar la voz y de contener a quienes necesiten llorar, bailar, sonreír y enojarse, porque la lucha continúa, ya sea en las calles o en lo profundo del alma.

Artista: Run The Jewels

Disco: RTJ4

Duración: 38:57

Año: 2020

Sello: Jewel Runners / RBC / BMG