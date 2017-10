Royal Blood – “How Did We Get So Dark?”

lunes, 2 de octubre de 2017 | 1:14 am | No hay comentarios

Artista: Royal Blood Álbum: How Did We Get So Dark? Año: 2017 Sello: Warner Bros.

La última joya del rock inglés se llama Royal Blood, y la prensa internacional se rindió ante su irrupción, ganándose rápidamente un nombre en la industria. Su disco debut homónimo tuvo tanta repercusión, que incluso Jimmy Page les dio su bendición, catalogando su música como “lava saliendo de un volcán”. Y es que el dúo no necesita más que un bajo y una batería para crear una buena dosis de rock crudo y cargado de riffs memorables, y así hacer retumbar cualquier escenario al que se suban.

La presión por hacer un segundo álbum que estuviese a la altura del debut no era obra sencilla de realizar, y si a eso le agregamos la fuerte ansiedad –o hype– que se generó previo al lanzamiento, parecía que “How Did We Get So Dark?” iba a tener una tarea titánica. Sin embargo, los ingleses logran salir adelante sin grandes complicaciones, conservando parte de los elementos que les proporcionaron el éxito de su primera placa. El comienzo con la canción homónima es una gran apertura, llena de fuerza y riffs apabullantes, que permiten colocarse en sintonía rápidamente. Lo mismo ocurre con “Lights Out”, primer single de esta producción, donde los matices de Ben Thatcher en batería destacan de manera sobresaliente. Los ritmos más bailables salen a la luz con “I Only Lie When I Love You”, los que hacen una canción entretenida, pero que de todas formas dejan un gusto a poco. Caso similar ocurre con “She’s Creeping”, que pareciera buscar un sonido más digerible, pero que a fin de cuentas no convence.

En esta nueva producción se nota un sonido más trabajado por parte del dúo, en el sentido que prima más la utilización de la variedad de recursos y matices antes que la crudeza, lo que hace que este trabajo se sienta menos pesado y descontrolado que el anterior, y eso se extraña en algunos momentos. Lo bueno vuelve de la mano de “Look Like You Know” y “Where Are You Now?”, donde los oriundos de Brighton repiten de manual la fórmula utilizada en “Royal Blood” (2014), creando canciones con fuerza, llenas de matices y mucho groove.

Probablemente con “Don’t Tell” y “Hook, Line & Sinker” es donde mejor se siente la intención de Kerr y Thatcher de dar el siguiente paso en la evolución de su sonido. Ambas exploran distintos pasajes, desde momentos más tranquilos hasta una intensidad muy trabajada, la que logran cautivar de muy buena manera. Con “Hole In Your Heart” las cosas comienzan perder los estribos, pero en el buen sentido: crean una atmósfera tranquila, pero algo oscura, que se intensifica radicalmente a medida que pasan los segundos, recuperando esas bases más pesadas que se echaban de menos y logrando así el mejor momento de todo el álbum. Cerrando esta placa, “Sleep” es un mid-tempo lleno de grandes riffs cortesía de Mike Kerr, donde además hay una cuota de sensualidad que engrandece aún más en este cierre redondo.

No es nada fácil escribir el siguiente capítulo de una historia cuando una banda tiene un disco debut tan poderoso, donde los fanáticos y la industria caen rendidos a sus pies. “How Did We Get So Dark?” pasa esta prueba, quizás no al nivel de su predecesor, pero rescatando sus elementos esenciales y creando un puñado de canciones más orientadas a ser hits radiales que pasajes más crudos y pesados, en donde también se siente más que nunca la influencia de bandas como Queens Of The Stone Age o The White Stripes. Royal Blood sigue demostrando que su éxito no es un mero golpe de suerte, sino que una propuesta muy trabajada, en un espacio donde muchos verían muy limitadas sus posibilidades de escribir música, sin embargo, se las arreglan para volverlas infinitas y entregar una inyección cargada de buen rock y actitud.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Por Matías Alarcón