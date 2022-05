Rolo Tomassi – “Where Myth Becomes Memory”

Los herméticos exponentes del slowcore regresan con “Together”, un sorpresivo nuevo disco a sólo tres años después de su regreso homónimo en 2019. Aquí, Duster saca a relucir toda esa cadencia característica del género y de su particular estilo de entrada. Como si de un aviso se tratase, los de California disparan con “New Directions”, donde juegan con una voz imperceptible y una guitarra muy sucia sorprendiendo –y simultáneamente no– a la primera impresión. El manifiesto no ha cambiado y la receta no se ha tocado.

Si se tratara de hablar sobre slowcore, Duster es pieza fundamental del desarrollo de un género oscuro y cabizbajo. Sin embargo, el conjunto también significó un acercamiento más oreja y una experimentación que, si bien, se mantuvo dentro de sus límites, entregó novedad y calidez. Por eso en su acotada discografía, de cuatro larga duración desde 1998, la banda, sin arriesgar demasiado, se ha mantenido como referente. Esa intención de probar se siente a lo largo de “Together”, un disco que perfectamente podría haber formado parte de la camada noventera o dosmilera, pero que llega hoy con una particularidad: una frescura y lucidez que no los deja anclados en el pasado. Canciones como “Retrograde” o “N” introducen elementos electrónicos y pasajes que, por ejemplo, hoy utilizan bandas jóvenes como Black Country, New Road o Spirit Of The Beehive.

Duster ha logrado permanecer original: gracias a pequeños trazos y detalles en sus guitarras o sus melodías, pueden mantener la esencia de lo que significa el slowcore y, así, diferenciarse de otras bandas de la época. Esa originalidad logra que “Together” esté lleno de puntos altos, como la melodía de “Teeth” y el desarrollo del disco desde ese track en adelante.

Si bien, la banda busca desmarcarse, pero no perder la tonalidad del estilo, sí piden prestados elementos que muy bien usan bandas con las que compartieron época. De esta forma, hay momentos que suenan a Low (como el uso de las distorsiones en “Making Room”), pasajes instrumentales, y “Sleepyhead” o “Drifter”, canciones que parecieran haberse escapado de su debut “Stratosphere” (1998). Aun así, “Together” suena sólido, no divaga sonoramente y es capaz de mantener la esencia de la banda, el estilo y el sonido con un toque moderno.

Veteranos exponentes del también denominado sadcore, hacen gala de todos los lugares comunes que arroja la descripción del género. No obstante, su sorpresiva aparición este año asoma como un punto alto y de frescura entre un panorama de bandas nuevas que, justamente, han tratado de traer de vuelta estilos que parecían perdidos. Con “Together”, Duster aparece para volver a dar una clase magistral de buenas canciones, con una impecable producción y, sobre todo, y aunque la música diga lo contrario, con ganas.

Artista: Duster

Disco: Together

Duración: 47:48

Año: 2022

Sello: Numero Group