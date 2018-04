Rolo Tomassi – “Time Will Die And Love Will Bury It”

Pensar en la música inglesa, o británica en general, para muchos puede estar relacionado con un sencillo pero sofisticado sentido de lo melódico, dados los últimos grandes nombres que han surgido de las islas europeas. Por otro lado, no podemos olvidar la enorme tradición progresiva, metalera y punk presente en dichas latitudes. En un esfuerzo casi infrahumano, Rolo Tomassi es una banda que de alguna forma logra la comunión de todas estas vertientes de la música popular, entregando como resultado algo simplemente sorprendente. Catalogados como metal experimental, la banda liderada por los hermanos Eva y James Spence –y emblemas del sello independiente Holy Roar Records– regresa con su quinto álbum, el cual viene a consolidar su ambiciosa propuesta.

De forma inaugural nos encontramos con los titileos sonoros de “Towards Dawn”, una detallista y delicada pieza instrumental que deriva en “Aftermath”, en donde somos abatidos plácidamente por la dulzura vocal de Eva. Si nos quedáramos sólo con eso, seríamos testigos de una novedosa faceta radial de la banda. No es hasta el tema “Rituals” que nos encontramos con lo que han venido desarrollando en sus trece años de carrera: riffs devastadores, beats caóticos y cantos demoniacos, acompañados de armónicos arreglos de teclado. Cátedra de aquello es “The Hollow Hour”, un extenso y complejo movimiento donde aflora toda la destreza técnica de los instrumentistas del grupo. Los constantes cambios entre pasajes demoledores y angelicales de gran carga melódica, hacen de este uno de los mejores momentos del “Time Will Die And Love Will Bury It”.

“Balancing The Dark”, uno de los adelantos del LP, nos ofrece una interesante introducción que incorpora elementos de jazz acechado por inquietantes sintetizadores, lo que explota en la brutalidad metalcore que acostumbra a desarrollar la banda. A continuación, la versátil rítmica y complejidad melódica de “Alma Mater” nos recuerda por qué Rolo Tomassi se convirtió en uno de los apadrinados predilectos de uno de los grandes emblemas del mathcore, The Dillinger Escape Plan. Hay que destacar aquí el trabajo realizado por el resto de la banda: Chris Cayford (guitarra), Nathan Fairweather (bajo) y Tom Pitts (batería). Con “A Flood Of Light” volvemos a navegar a través de las sonoridades más experimentales de la agrupación; como si tanta luz nos asfixiara, las atmósferas tenues se vuelven tétricas y sin piedad.

La bestialidad regresa en “Whispers Among Us”, donde los cantos guturales de los hermanos Spence se complementan a la perfección sobre el denso acompañamiento instrumental. Es el momento más sombrío y desolador del álbum, sobre todo cuando el canto vuelve a tonalidades humanas. Por su parte, “Contretemps” nos entrega una dulzura progresiva con fenomenales capas de estridencia, exponiendo la grata convivencia del ruido y la armonía presente en la propuesta de la banda, esta vez desde una vereda un tanto más atmosférica. Al cierre, “Risen” vuelve a mostrar la madurez radial expuesta al comienzo del álbum. Acá no todo es distorsión, pero sí todo es excelentemente sutil, incluso la estática que nos susurra “no olviden con quién están tratando”.

Al enfrentarnos con “Time Will Die And Love Will Bury It”, estamos escuchando, sin mayores objeciones, lo mejor del catálogo de la banda. Si no es así, es por lo bajo su trabajo más armónico, pues, aunque se lea contradictorio, cada sonido encuentra su posición y propósito indicado en el caos. Otro punto a favor de este nuevo álbum es su amplia gama de sonoridades, la cual les permite llegar a públicos más diversos; hay Rolo Tomassi tanto para los amantes de la experimentación progresiva como para los fanáticos de la brutalidad metalcore. En sumatoria, no sería raro que este se vuelva el trampolín de consolidación de la carrera musical del quinteto de Sheffield. El tiempo corre, y a su favor.

Artista: Rolo Tomassi

Disco: Time Will Die And Love Will Bury It

Duración: 53:00

Año: 2018

Sello: Holy Roar Records