Rina Sawayama – “SAWAYAMA”

El contexto de una pandemia global poco ayuda a dejar de tener entre ceja y ceja la desigualdad, y también el sufrimiento propio y ajeno. Es trauma de generaciones completas que vivirán los errores de unos pocos, y es esa rabia y angustia –entre adolescente y de alguien en crisis de la mediana edad– la que destila en la garganta de Dylan Slocum, líder y vocalista de Spanish Love Songs, que en “Brave Faces Everyone” no sólo porta los destellos de esperanza que tiene la oscuridad que precede al alba, sino también se convierte en una voz potente para estos tiempos.

“Esto no puede ser vacío para siempre”, canta en “Self-Destruction (As A Sensible Career Choice)”, pero ¿realmente es tan imposible que sea así para siempre? Entre la sensación constante de pérdida (dos canciones se llaman “Losers” y otra se llama “Generation Loss”) y la falta de respuestas ante la abundancia de preguntas, “Brave Faces Everyone” no es un disco que entregue contención, pero sí pone un espejo gigante para una generación completa que necesita verse así, con las heridas a la vista y la mente transparente.

En medio de esas divagaciones, lo que el sonido ofrece es un emo muy bien articulado, con entonaciones por parte de Slocum que se asemejan más al rock folk de Wilco o The Decemberists, en vez de referentes del género. También hay algo de Against Me! en la cadencia de la desesperanza cantada y tocada con intensidad profunda, sin embargo, lo que Spanish Love Songs agrega es una honestidad con el público al que va dirigido el mensaje. En vez de adornar cuán mal está todo, la banda se pone narrativamente del lado de quienes sufren, y ahí surgen coros que golpean el alma, como el de “Losers” (“Esto se pone cada vez más difícil, ¿cierto?”) o el de “Kick” (“El mundo te va a patear de todas maneras”), porque identifican sensaciones viscerales. No se trata de laberintos emocionales, sino que de vísceras y piel hechas palabras, gritos y mucha soledad.

La banda californiana parece entender los problemas que hicieron que el mundo explotara a fines de 2019, y también entrega reflexiones que sirven en contextos de cuarentena porque no hay nada más complejo que encerrarse en uno mismo. Es en esa prisión de las dudas donde brillan las líricas en un disco que puede ser incómodo de escuchar, dada la intensidad que cruza los cuarenta minutos que dura, pero que en esa energía también tiene un potencial de conectar con el oyente profundo y con pocas escalas.

“Me estoy hundiendo / ¿Te hundirías conmigo?”, pregunta Dylan en “Optimism (As A Radical Life Choice)”, y no lo hace porque quiera hundirse, sino porque la razón para luchar es poco clara; el enemigo ni se ve, pero los efectos de lo que produce sí se notan y se sienten. No obstante, también hay una aceptación que se ve poco, sin resignación, sino con saber mirar lo que pasa y desde ahí sacar fuerzas. Es lo que hizo el país en octubre, viendo lo que anda mal y haciendo algo al respecto, aunque parezca que no se ganará nada, porque mejor luchar y poner la otra mejilla y echarle para adelante.

“Brave Faces Everyone”, el tercer álbum de Spanish Love Songs, no sólo es un gran disco de emo, sino que además una gran colección de canciones, con orgullo en su enunciación y su declamación porque, como dice la estrofa final del disco: “No tenemos que arreglar todo de una, si nunca estuvimos rotos. La vida simplemente es muy larga, así que todos demos cara”.

Artista: Spanish Love Songs

Disco: Brave Faces Everyone

Duración: 40:28

Año: 2020

Sello: Pure Noise