Red Hot Chili Peppers – “Unlimited Love”

Cuando en su último disco hasta hace unas semanas, “Loud Like Love” (2013), Placebo cantaba: “Tengo demasiados amigos / demasiada gente / que nunca conoceré / ni estaré disponible para ellos”, parecía anticipar que las ausencias serían algo que se avecinaba y que la soledad de los fans, sin mayores novedades por un lustro tras un “grandes éxitos”, sería una realidad. Pero ese silencio discográfico se acabó con noticias en 2021 de un nuevo disco, para 2022, casi nueve años después. La importancia del tiempo transcurrido viene desde la madurez que abunda en “Never Let Me Go”, el octavo álbum de Placebo, uno que convierte a Brian Molko y Stefan Olsdal en un dúo, algo que podría haber aportado a la consistencia de esta nueva era de la banda.

Es que una ausencia así, que casi se salta una década (creativamente hablando), se nota. En materia sonora, pese a que haya ideas no tan lejanas a los últimos discos de Placebo, sí hay experimentos y un estilo de producción que le quita hálitos nostálgicos a las canciones, incluso cuando las estructuras muchas veces siguen patrones similares a su disco anterior o a “Battle For The Sun” (2009). El sonido es más maduro, y la ductilidad de los efectos y líneas instrumentales se acomoda a la creación en modo dúo, cargando la mano a lo electrónico, algo notorio en los tracks más rockeros, como “Hugz” y “Twin Demons”, o en los más calmos como “Happy Birthday In The Sky” y “This Is What You Wanted”. Esto ayuda a que el álbum se sienta coherente hasta el hartazgo, sólo amedrentado por su duración de casi una hora, lo que hace que los quiebres estilísticos se valoren aún más.

“The Prodigal”, con sus motivos orquestales, acerca a Placebo más a la tradición melódica inglesa que a las influencias glam que inundan el resto de su discografía, y junto a la ya mencionada “Happy Birthday In The Sky” parecen canciones cuya exquisitez sonora recuerda a la última era de Manic Street Preachers, con un gran manejo de la estructura y fluidez en el track mismo. “Try Better Next Time” es el mejor single de Placebo en década y media, y “Sad White Reggae” parece sacada de la era de los 2000 de la banda.

Pero el talón de Aquiles de este trabajo son las letras. Si bien, Placebo se caracteriza por figuras literarias exageradas y referencias directas, en “Never Let Me Go” la repetición es algo llamativo, con pocas variaciones en coros, puentes, o incluso en estrofas, que hasta se repiten en el caso del single “Beautiful James”, afectando el flujo de ciertas canciones. De hecho, los fraseos de Molko pueden asimilarse demasiado entre una composición y otra, similar a la cadencia de Residente, por ejemplo, que en distintos estilos sonoros frasea igual. Un ejemplo notorio viene al escuchar pegadas “Chemtrails” y “This Is What You Wanted”, cuyo fraseo es casi calcado, pareciendo dos partes de la misma canción o de la misma sesión de escritura. Además, la paradoja es que en lo sonoro este disco es muy maduro y se desarrolla de forma excelente, compensando la sensación de ausencia, pero en las letras hay motivaciones tanto o más pueriles que hace una década, aún concentrados en amores adolescentes (en ambos sentidos de la expresión) y en clichés, en vez de ahondar en las ideas superficiales que se declaman.

Lo bueno es que no es un declive tan terrible, dado que, simplemente, es como si las letras pudieran formar parte de la obra de hace 15 o 20 años de la banda, así que no se siente demasiado incongruente, pero sin duda que la dicotomía entre madurez sonora e inmadurez lírica es aquello que impide a “Never Let Me Go” tomar el impulso emocional y de calidad que Placebo, en este momento de su carrera, puede entregar.

Artista: Placebo

Disco: Never Let Me Go

Duración: 57:35

Año: 2022

Sello: So Recordings / Elevator Lady / Rise