Quicksand – “Distant Populations”

Demoledor. El nuevo trabajo de Quicksand supera con creces las expectativas de un retorno esperado desde “Interiors” (2017), y una nueva etapa para una de las bandas ícono de la escena post hardcore en Estados Unidos. Si bien, sus miembros se han mantenido –o mantuvieron– activos en otros proyectos (Deftones, Rival Schools), desde su reunión penaba la necesidad de un trabajo más sólido, y “Distant Populations” cumple con ese anhelo.

Desde los primeros acordes de “Inversion” es posible notar el protagonismo de una batería más que agresiva y omnipresente. Menos melódico que lo propuesto en su anterior trabajo de 2017, “Distant Populations” apuesta por la potencia y energía de primera, con pocos matices y detalles, pero sí con una gran calidad y originalidad. Son once tracks con un cuidadoso trabajo de producción que se hace notar.

De un nivel impecable, el sonido alcanzado desde el primer fill por la batería de Alan Cage se roba la atención del también impecable trabajo en los riffs a cargo de Schreifels, ahora mucho más pesados, sumado al bajo de Vega. Y es que las baterías son la columna vertebral de “Distant Populations”; sin aquella potencia en cada golpe seco y, sobre todo, la destreza y versatilidad, no sería posible unir ni cuajar los elementos del ahora trío.

Pareciera ser que la banda recuperó esa energía de juventud que desbordaba “Slip” (1993), mezclada con la experiencia y una mayor cantidad de recursos a mano, convirtiendo a este trabajo en el más sólido de su carrera. Es cosa de revisar canciones como “Colossus”, de lento desarrollo, “Katakana”, que muestra penetrantes y saturadas líneas de bajo, hasta el tridente que forma “Missile Command”, probablemente el punto alto del disco y el mejor ejemplo de, una vez más, el excelente trabajo en batería y guitarra que es posible escuchar de introducción también en “Phase 90” (en honor al pedal MXR Phase 90), hasta la desordenada “The Philosopher”, la canción con más esencia hardcore del álbum. Es difícil encontrar un punto bajo en este nuevo trabajo de Quicksand.

Una revisión extenuante de los detalles de cada track no basta para convencerse de una producción en la que queda en evidencia que el tiempo le entregó a la banda una impronta única, o un segundo aire para recuperar espacio en una escena donde quedan como los últimos sobrevivientes, sin transar en originalidad ni calidad. La propuesta de “Distant Populations” no es en sí innovadora, sino que lo interesante es la impecable ejecución para dar con una fórmula en extremo cautivadora y pegajosa. No se escucharán otros elementos que opaquen las guitarras, como programaciones o sintes, salvo en la intro de “Brushed” y un interludio. Incluso en la palada final de “EMDR” los riffs no cesan ni dan respiro. ¿Una última mención a las baterías? “Rodan” y el cierre perfecto.

Artista: Quicksand

Disco: Distant Populations

Duración: 32:26

Año: 2021

Sello: Epitaph