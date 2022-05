PUP – “THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND”

A tres años del excelente “Morbid Stuff” (2019), la banda canadiense PUP se aventura en su cuarto larga duración con “THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND”, álbum donde exploran conceptualmente la historia de una banda de rock, desentrañando los buenos y malos momentos durante una carrera, todo desde una mirada tan bromista como abstracta, pero siempre desde la ironía y el buen humor que conlleva cantar tan anímica y desgarradoramente de estas desgracias. Considerando esos antecedentes, sin duda que esta nueva placa del conjunto es algo que escapa desde las ligeras aproximaciones temáticas que habían mostrado hasta ahora, todas desde el punto de vista de las relaciones humanas y el enfrentamiento a la realidad, entre otros temas. Hoy, por el contrario, el hilo central se estira de una manera mucho más introspectiva, desde el cuestionamiento y el origen de cada una de esas dudas.

De por sí, una banda que cuente con una trayectoria en ascenso como PUP no estaría cantando de las temáticas que suelen insertar en sus discos, pero luego del éxito que supuso su LP anterior era evidente que se debían maximizar una serie de elementos para seguir en su constante crecimiento. Es así como “THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND” se presenta de entrada como un álbum centrado en la nostalgia, abordando en un formato de obra conceptual todas las dificultades de la vida en una banda de rock, y cómo esos sentimientos muy humanos tienen que ser suprimidos bajo la presión de mantener siempre un ritmo de vida tan acelerado como la música que interpretan. Por ello, la intro con “Four Chords” nos ayuda a establecer el contexto emocional por el que la obra se mueve, dando paso a “Totally Fine” y un viaje que, desde ahí en adelante, va tratando distintos tópicos propios de una banda.

Indudablemente que el papel del frontman Stefan Babcock es el arma principal dentro de este combo, pero el también guitarrista sabe cómo complementarse con una base rítmica que completan el baterista Zack Mykula, el bajista Nestor Chumak y el guitarrista principal Steve Sladkowski. Todos ellos hacen que PUP suene con la misma potencia que en sus trabajos conocidos, pero también manteniendo cierta delicadeza presente desde sus días en que llevaban el nombre Topanga. Con una instrumentación que pasea entre la calma y el ruido, son canciones como “Robot Writes A Love Song”, “Matilda” o el interludio “Four Chords Pt. II: Five Chords” que muestran esa dualidad por la que la banda pasa, abrazando aspectos como su relación con los sellos discográficos, su ansiedad de enfrentar los escenarios y las grandes audiencias, e incluso las dudas internas sobre la calidad del trabajo que está componiendo.

En un disco que cuenta con una paleta sonora de lo más amplia para los estándares de la banda, resulta refrescante escuchar canciones como “Waiting”, “Habits” o el momento más tranquilo del álbum con “Cutting Off The Corners”, todas ejecutadas con una precisión que sólo se logra gracias a la experiencia de forjar un sonido disco tras disco. No hay una canción en que los elementos meta que cuenta esta placa se desarrollen más que como en “PUPTheBand Inc. Is Filing For Bankruptcy”, donde, bajo la premisa de “demasiado viejo para la angustia adolescente, demasiado joven para estar exhausto”, la banda, y en especial Babcock, reflexionan muy desde la ironía las vicisitudes de un oficio tan exigente como lo es ser parte de una banda de rock, con todo lo que eso conlleva.

A pesar de ser un conjunto joven, incluso con una trayectoria de 12 años, con “THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND” PUP se encarga de analizar situaciones en que las bandas de rock hasta ahora solamente se veían envueltas, sin cuestionar ni escarbar en los por qué de todo aquello. Seguramente Babcock no deja de pensar en su abuela cuando le dijo que ser parte de una banda era un “patético uso de tu potencial” (de ahí el nombre PUP), pero el músico y sus compañeros comprendieron bien de qué se trata el juego, cuáles son sus reglas y cómo pueden hacer uso de ellas. PUP nunca había sonado tan bien, y eso es mucho decir para una agrupación acostumbrada a entregar excelentes discos.

Artista: PUP

Disco: THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND

Duración: 35:44

Año: 2022

Sello: Little Dipper / Rise