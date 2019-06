PUP – “Morbid Stuff”

Nueve años de carrera y 14 discos de estudio. Ese es el saldo de la discografía de los australianos, quienes, con “Fishing For Fishies”, vuelven a dejar claro que no comparten los tiempos ni las reglas del rock actual. Experimentales como siempre, sacan adelante una placa donde juegan con sonidos como el blues y el folk, demostrando nuevamente que se alzan como uno de los mayores exponentes de la psicodelia moderna. La experimentación musical siempre ha estado en la banda y cada disco es un desafío sonoro para sus fanáticos. Dejando sólo algunos elementos que se mantienen a lo largo de su discografía, los australianos se caracterizan por arroparse de todos los estilos para crear música y en esta nueva producción eso se nota al instante.

El inicio del disco es inmediatamente una declaración de principios. “Fishing For Fishies” y “Boogieman Sam” permiten darse cuenta de que lo nuevo de KG&TLW tiene un sonido propio y que se separa de lo mostrado en sus últimas placas. “The Bird Song” es la canción más “pop” del LP, y se puede ver nuevamente la flexibilidad del grupo. Mientras Stu Mackenzie se pregunta qué son los aviones para los pájaros, la banda se luce con flautas, bongós y teclados, creando una canción que en sí mismo es un viaje, sensación que es una marca registrada en la agrupación.

“Plastic Boogie” y “The Cruel Millennial” siguen con el blues, estilo que está presente en gran parte del disco y que, acompañado de la frescura de los australianos, da como resultado que se pueda estar escuchando progresiones típicas de los 60, cuando de la nada Cook Craig y Joey Walker descargan ráfagas de modernidad con sus guitarras. El disco continúa con “Real’s Not Real” y “This Thing”, canciones en las que se pueden ver los extremos de la banda de forma clara. A momentos llenos de efectos y rapidez, después entregan aire y lapsos que parecen cualquier cosa, menos extractos de un disco de rock.

Las últimas dos piezas son las que más se podrían encasillar en el sonido típico de la banda. Podrían, porque la verdad es muy difícil definirla en un término concreto. Ellos tocan, viajan y transportan, de los estilos no se fían. “Acarine” y “Cyboogie” caen en la psicodelia electrificada con la que los de Melbourne han experimentado tanto en sus producciones anteriores. Oscuros, no por eso no bailables, los últimos tracks se separan mucho del disco en sí, sonando más parecido a lo realizado en “Flying Microtonal Banana” (2017) y “Polygondwanaland” (2017) que a la temática que abordaron este año.

En un momento en el que cada día se habla más del grupo, los oceánicos lanzan su LP más “oreja”, donde los sonidos norteamericanos conviven, canción a canción, con el groove psicodélico tan típico de ellos y de la movida australiana. Permitiéndoles seguir demostrando que son una banda cargada de talento, con músicos que no responden a la norma y que, sin importar el desafío sonoro se pongan por delante, siempre saldrán airosos del estudio. “Fishing For Fishies” no será su disco más exitoso, pero sí sirve como un ejercicio para ver que, álbum tras álbum, siguen experimentando y probando sonidos nuevos, sin traicionar su identidad y estilo.

Artista: King Gizzard & The Lizard Wizard

Disco: Fishing For Fishies

Duración: 41:56

Año: 2019

Sello: Flightless