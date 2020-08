Protomartyr – “Ultimate Success Today”

Hay ocasiones en que el reconocimiento puede ser esquivo; un terreno donde no sólo basta con el talento, sino que también se requiere una pequeña ayuda del azar. O al menos así es como ocurrió con la carrera de Hum, quienes, a falta de esa porción de suerte, tuvieron un silencioso pasar durante la década de los noventa. Hoy, a veintidós años de su último trabajo, la banda encuentra en “Inlet” una oportunidad para tomar revancha, perfilándose como un retorno inesperado y una de las obras más sólidas de su discografía.

Pese a su interesante propuesta al desarrollo de la escena alternativa, la historia de Hum está marcada por un éxito que nunca despegó. Hace 25 años, el conjunto de Illinois tuvo su mayor rotación con el single “Stars”, perteneciente a su tercer disco, “You’d Prefer An Astronaut” (1995), ofreciendo un sonido que reúne elementos de post-hardcore, rock alternativo y shoegaze. Aunque la propuesta significó una novedad, e incluso una importante influencia para bandas que sí lograron un éxito masivo (como el caso de Deftones, con su ábum “Around The Fur” de 1997), el conjunto no alcanzó la gloria, desencadenando una inminente separación el año 2001.

Si bien, Hum retornó a los escenarios durante la década recién pasada, se caracterizaron por mantener un ritmo esporádico y discreto, que no daba muchas luces del trabajo en camino. Lejos de ser un insípido disco de retorno, “Inlet” adquiere un valor significativo gracias a la cohesión de un sonido que suena fresco, y hasta mucho más fortalecido. Sólo hace falta escuchar los primeros segundos de “Waves” para transportarse hacia un sonido con evidente reminiscencia a los años noventa, donde la masa rítmica y envolvente de la canción se conjuga con el relato melancólico de Matt Talbott. Con la misma fuerza, “In The Den” se compone de riffs bien articulados y arreglos etéreos, en una fórmula que recuerda a nombres como The Smashing Pumpkins y My Bloody Valentine por partes iguales.

Mediante un ritmo lánguido, “Desert Rambler” se sumerge en la atmósfera etérea que se va desarrollando a lo largo del disco, asimilando la sensación de ensueño gracias a una lírica introspectiva. Sin perder el ímpetu del inicio, “The Summoning” avanza como uno de los momentos en que mejor se aprecia el cuidado equilibrio en la producción, donde la intensidad pareciera estar perfectamente contenida, a pesar de ser contundente e intensa. El cierre de este viaje onírico concluye con “Shapeshifter”, despidiéndose con suavidad de una obra que se construye a partir de la nostalgia como base, pero que trasciende más allá, la que, si se ve como un todo, da cuenta de la actual madurez de la banda.

A un cuarto siglo de la truncada trayectoria de Hum, pareciera que finalmente la banda comienza a acercarse hacia su merecido reconocimiento. Y, si bien es una fórmula que ya se ha experimentado bastante, la consistencia de “Inlet” es el justo resarcimiento de una banda pionera que aún suena con vitalidad. Al contrario de cómo suele ocurrir con los discos de reunión, se trata de una obra que fácilmente puede darles un segundo aire y retomar con firmeza el lugar que siempre les ha correspondido.

Artista: Hum

Disco: Inlet

Duración: 55:31

Año: 2020

Sello: Earth Analog Records / Polyvinyl