Prophets Of Rage – “Prophets Of Rage”

Hace aproximadamente un año, millones de fanáticos se llenaban de ilusiones ante la aparición de misteriosos carteles en EE.UU. que hacían suponer el regreso de Rage Against The Machine. Si bien el sueño no se cumplió, lo que se anunciaba no se alejaba de una respuesta satisfactoria. Los instrumentistas de la icónica banda, Morello, Wilk y Commerford, efectivamente se reunirían, pero sin Zack De La Rocha en voz. Su lugar lo ocuparían emblemas del hip hop: Chuck D y DJ Lord, ambos de Public Enemy, y B-Real de Cypress Hill. Así, tras un EP de covers lanzado el año pasado, Prophets Of Rage hoy vuelve con material propio en formato larga duración, ondeando las banderas de la revolución.

Como es costumbre para sus miembros, el discurso político se hace presente de forma inmediata con el track que tiene los honores de comenzar el salmo de los profetas. “Radical Eye”, uno de los primeros adelantos del LP, va contra supremacistas blancos. “Unfuck The World”, tema que los fanáticos nacionales tuvieron la suerte de escuchar su debut en vivo durante la visita de mayo de este año, continúa bajo la misma línea radical propuesta por el supergrupo. Por su parte, con mucho más groove, “Legalize Me” aboga por la legalización de la marihuana, dando paso al cuestionamiento de la democracia y una crítica a la desigualdad en el país del norte que se realiza en “Living On The 110”, canción que logra recoger con gracia la herencia de RATM, por su correcto balance entre hip hop y el potente solo de guitarra.

Una pequeña pausa llega con el trabajo de tornamesas de DJ Lord en “The Counteroffensive”, labor que se proyecta al duelo de scratch que realiza contra la guitarra de Morello en “Hail To The Chief”, track cuyo video promocional apunta directamente en contra de Donald Trump, a quien caricaturizan de títere del republicano Mike Pence. Por su parte, “Take Me Higher”, en una onda funk, pero no por eso menos combativo, es un tema dedicado a los drones y su utilización como herramienta de vigilancia. La potencia regresa con “Strength In Numbers” y su mensaje de unidad en la lucha frente a la explotación y opresión del sistema que hoy impera en el mundo.

En la misma senda que su predecesora, “Fired A Shot” y “Who Owns Who” se elevan como canciones valientes, llamando al empoderamiento, convirtiéndose en banda sonora ideal para un mundo que se alza en protestas en busca de dignidad. Llegando al final de esta entrega, “Hands Up” nos presenta una estética más hip hop, introduciendo a todo el escudaron de profetas de la ira, mientras que “Smashit” –cuya introducción podría recordar un clásico del primer disco de RATM– entrega un cierre certero y nos hace tomar conciencia sentenciando que, lo que nos prometen algunos, no es más que “la misma vieja mentira una y otra vez”.

Queda claro que, como supergrupo, Prophets Of Rage no logra diferenciarse de sus bandas madre, probablemente de forma intencionada. Por momentos, la propuesta se concentra en el sonido funk y rock de Audioslave, mientras que, por otros, se carga más hacia el rap mezclado con metal de Rage Against The Machine, estableciendo un balance nostálgico entre ambas ex agrupaciones. De todas formas, el aporte de los nuevos miembros provenientes del mundo hip hop entrega una pequeña variable a la sonoridad clásica, lo que es digno de rescatar. Considerando lo anterior, Morello y compañía cumplen lo que la fanaticada esperaba: alimentar la ira con canciones sobre las verdades verdaderas, las que sirven para encaminar aquella profecía que miles esperan se cumpla.

Por Emilio Toledo