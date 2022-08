Petrol Girls – “Baby”

Soccer Mommy trae a la mesa el sonido de los 90 con una mirada joven y actual, mezclando a su favor lo melódico del pop y la energía del rock para construir una atmósfera melancólica con la ayuda de su voz suave, que recuerda lo mejor del dream pop al estilo Slowdive o Mazzy Star. Sophie Allison es la persona tras el seudónimo, que desde 2018 se hace camino en el mundo de la música recorriendo el mundo con bandas como Paramore, Vampire Weekend, Wilco, entre otras, y que este año vuelve después de que su último trabajo, “color theory”, tuviera muy buena recepción por parte de la crítica especializada, transformándola en una artista prometedora.

Así llega “Sometimes, Forever”, con la producción de Daniel Lopatin que, bajo el nombre de Oneohtrix Point Never, es conocido por trabajar con artistas como FKA Twigs y The Weeknd, donde ha podido mostrar su visión más oscura del pop. Es imposible no notar ese giro en canciones como “Shotgun”, “Following Eyes” o “Darkness Forever”, donde esa atmósfera sombría se logra a la perfección, especialmente en “Unholy Affliction”, la canción que más destaca por lo experimental para generar esa estética, complementándose con una letra que aprovecha de hacer una crítica a las ambiciones superficiales y las consecuencias negativas del dinero y la fama.

Por su parte, “Bones” es ese track ideal para ser un single, con una estructura tan marcada, que hace recordar los hits radiales de los noventa, donde se podía vivir varias emociones en una sola canción, con una intro calmada que no muestra todos sus colores de una vez, pero que poco a poco va presentando nuevos elementos, hasta llegar a un coro repetitivo que marca una pausa para seguir creciendo hasta el final, donde explota con su guitarra frenética.

El disco continúa con “With U”, que desde el comienzo es como un viaje en el tiempo a Radiohead en “The Bends” (1995), y lo mismo pasa con “Don’t Ask Me”, que mezcla lo melódico de Pavement con lo estruendoso de My Bloody Valentine. “Newdemo”, “Fire In The Driveway” y “Feel It All The Time” son más suaves y emocionales, manteniendo el estilo musical de lo visto en los anteriores trabajos de Sophie Allison, donde su voz no muestra muchos matices y la guitarra es la encargada de generar un ambiente cálido para presentar las letras más personales, como es el caso de “Still”, que presenta una de las reflexiones más íntimas de “Sometimes, Forever”.

Un trabajo interesante que se va expandiendo en cada escucha, donde sin duda vemos a una Sophie más madura y dispuesta a experimentar, sin abandonar la nostalgia por géneros como el grunge o shoegaze, que hicieron cool la tristeza en los 90, y que ahora vuelven junto a sintetizadores y riffs en loop con el toque justo de dream pop. Y como el nombre del álbum lo dice, esa relatividad temporal es lo que define este viaje melancólico a los sonidos del pasado, haciendo que Soccer Mommy sea una artista que tiene mucho más por construir porque logra rescatar los elementos precisos para detonar la nostalgia por lo que fue, y sumar de su cosecha para que su música se sienta actual, logrando el contraste perfecto entre sus referencias y la estética de sus composiciones. “Sometimes, Forever” es un imperdible, que seguramente formará parte de los highlights de este año, al que si no se llega a poner oreja por gusto, seguramente será por curiosidad.

Artista: Soccer Mommy

Disco: Sometimes, Forever

Duración: 42:35

Año: 2022

Sello: Loma Vista