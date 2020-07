Partisan – “Savage Peace”

Desde el lanzamiento de “Summer Girl” el año pasado, era claro que el tercer álbum de HAIM, “Women In Music Pt. III”, sería algo especial. Lejos de ser un regreso predecible, el sencillo presentó una melancólica melodía con un claro guiño a Lou Reed. “Now I’m In It” y “Hallelujah” no facilitaron el descifrar la dirección del disco, pero aumentaron las expectativas. Ahora, casi un año después, el trío de hermanas presenta su propuesta más expansiva, donde su química, carisma y oído musical alcanza nuevos niveles.

El tercer disco de HAIM presentaba un fuerte desafío, tras la tibia recepción de su segundo material, “Something To Tell You” (2017), existía una presión para derribar los cuestionamientos en su contra, sin embargo, Danielle, Este y Alana abordaron su creación con sólo una regla: no existirían las reglas. “Los Angeles” es una excelente carta inicial, que logra ilustrar la extensiva paleta sonora del álbum: saxofones que traen los elementos jazz, dulces cuerdas con espíritu veraniego, una suave percusión y un órgano que juega con elementos góspel. Las canciones que le siguen representan estos elementos con distintos niveles de protagonismo, destacando la habilidad de las hermanas para adaptarse a esta mixtura sonora.

Aunque las vocales de Danielle suelen convertirla en el centro, Este y Alana también logran sus momentos para brillar. “The Steps” presenta un irresistible bajo en uno de los momentos más crudos del disco. Siempre sus canciones parecieran tener un guiño en ellas, pero este sencillo es un catártico momento, donde las emociones afloran sin sutilidades: “Cada día despierto y gano dinero por mí misma. Y aunque compartimos una cama, sabes que no necesito tu ayuda. ¿Lo entiendes? Tu no me entiendes”. La hermana menor logra llevarse los focos en “Hallelujah”, el momento más folk del álbum, donde la huella de Joni Mitchell es palpable en las cuerdas y las armonías, dejando en claro que juntas logran brillar más que nunca.

La variedad sonora presente podría dificultar el seguimiento, pero un elemento en común une la narración: la diversión que parecen tener al crear cada canción. “I Know Alone” es una experimentación dance a la vez que agrega elementos del garage, con un pegajoso coro que explota hacia el final, “3 AM” juega con el funk y el R&B para el momento más distintivo, que es unido gracias a las vocales e instrumentación, mientras “Gasoline” tiene de protagonistas al bajo de Este y a la seductora voz de la hermana de en medio. “Don’t Wanna”, uno de los destacados sencillos, refleja su maestría al momento de confeccionar música pop atrapante. Este resultado se debe al gran trabajo de producción a cargo de la misma Danielle, Rostam Batmanglij (Discovery, Vampire Weekend) y Ariel Rechtshaid.

A pesar del claro elemento de diversión, las canciones de “Women In Music Pt. III” están llenas de melancolía y vulnerabilidad, un retrato de los años que las han llevado al momento que enfrentan. La vocalista lo describió como expulsar la tristeza a través de la agresividad de la música, ya sea por problemas de salud, como la diabetes I que enfrenta la hermana mayor, el cáncer de la pareja de Danielle y coproductor del disco (“Summer Girl”), la perdida de la mejor amiga de Alana (“Hallelujah”) y la misoginia que han enfrentado por parte de la industria y los medios (“Man From The Magazine”). La batalla con la depresión de la cantante se retrata en la ya mencionada “I Know Alone” o en “I’ve Been Down”, mencionando que “he tapado las ventanas, pero aún no estoy muerta”. Toda esta tristeza explota en los momentos catárticos de canciones como “All That Ever Mattered”, con distorsionados gritos presentes en el estribillo, o el golpe emocional del outro de “FUBT”, cerrando en una nota alta.

Desde su título, “Women In Music Pt. III”, ya se desprende una banda increíblemente autoconsciente de sí misma, producto de años de trabajo y de una conexión única. Siempre marchando hacia adelante, ya sea visual o musicalmente, el nuevo material de HAIM es una expansión en todo sentido, donde las limitaciones del género son olvidadas y su dedicación a la fabricación perfecta de melodías pop, veraniegas cuerdas y sustanciales composiciones, convierten a este disco en su trabajo mejor logrado y el retrato más claro de la identidad del grupo.

Artista: HAIM

Disco: Women In Music Pt. III

Duración: 51:39

Año: 2020

Sello: Polydor / Vertigo Berlin / Columbia