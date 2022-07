Otoboke Beaver – “Super Champon”

Sólo han pasado tres años desde que Otoboke Beaver remeció terrenos musicales con “Itekoma Hits” (2019), una suerte de carta de presentación para audiencias occidentales, donde, sin mayores rodeos, dieron cuenta de una propuesta acelerada, ruidosa y visceral. Lejos de ponerle freno a sus instrumentos, “Super Champon” vuelve a posicionar a las kiotenses dentro de lo más selecto del hardcore punk japonés, erigiendo una vorágine incluso más salvaje que la anterior.

Como primera impresión, los números dan cuenta que la apuesta actual de este cuarteto de chicas se enfoca en llevar sus composiciones al extremo, ofreciendo un tracklist mayor y disminuyendo el tiempo de duración en comparación a su álbum anterior. En consecuencia, las canciones más extensas apenas superan los dos minutos, mientras que casi la mitad del repertorio en este álbum no alcanza los sesenta segundos. En esta urgencia por la velocidad y la disonancia, el disco abre con la tripleta “I Am Not Maternal”, “Yakitori” y “I Won’t Dish Out Salads”, retomando los planteamientos de una banda que siempre ha tenido claro qué mensaje transmitir en su música, dotando con humor y energía una actitud influenciada por el movimiento Riot Grrrl.

Es gracias a ese mismo ímpetu incontenible que “Super Champon” puede tornarse un laberinto de estridencia incomprensible si no se le presta suficiente atención. Pese a su brevedad, cada canción se articula como una micro obra con pasajes cambiantes, donde la exigencia instrumental fácilmente se confunde con simpleza, otorgándole más valor a un trabajo que, por sus características, bajo ningún aspecto busca una escucha convencional. Más allá de su ineludible ferocidad, el gran pilar de Otoboke Beaver se encuentra en un discurso frontal que traspasa todo límite idiomático. Sin necesidad de recurrir a metáforas, su planteamiento queda en evidencia en tracks como “Dirty Old Fart Is Waiting For My Reaction”, “You’re No Hero Shut Up F*ck You Man-Whore”, “I Checked Your Cellphone” o la canción que abre el álbum, las cuales plantean su rechazo irrestricto al machismo y a aquellas dinámicas que restringen o limitan el quehacer de las mujeres en la sociedad.

Hacia la segunda mitad del disco, la banda se torna hacia las fórmulas sucintas casi en su totalidad. En esta porción destaca la estructura impredecible de “Don’t Call Me Mojo”, la breve, pero efectiva “George & Janice”, y el minimalismo rítmico de “I Don’t Want To Die Alone”. Otorgando un cierre coherente con la inmediatez del álbum, “Do You Want Me To Send A DM” (parte uno y dos) y “Let’s Shopping After Show” dan un cierre conciso que tarda tan sólo 39 segundos.

Ya sea por su contenido lírico o por su lealtad a una propuesta agresiva y ruidosa, Otoboke Beaver le da vitalidad, continuidad y sentido al punk dentro de un contexto que discute situaciones actuales. En un trabajo de poco más de veinte minutos, donde es fácil perderse ante tanto desplante eufórico, la banda comprime un álbum veloz, que requiere más de una vuelta para poder apreciarlo en totalidad. “Super Champon” es un cúmulo de golpes coloridos que, detrás de una primera impresión apabullante, esconde un minucioso trabajo de cohesión y actitud.

Artista: Otoboke Beaver

Disco: Super Champon

Duración: 21:17

Año: 2022

Sello: Damnably