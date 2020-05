Oranssi Pazuzu – “Mestarin Kynsi”

En tiempos convulsionados y previos a un inimaginable aislamiento mundial al que nos veríamos inducidos, a fines de 2019 Incubus volvía a las pistas dando a luz el single “Into The Summer”, seguido luego por “Our Love”. Ambos eran el anuncio de una nueva producción que, hasta ese momento, no se vislumbraba que fuera “Trust Fall (Side B)”, el EP sucesor del lado A –o por lo menos eso es lo que sugiere su nombre–, pues en medio de ambos no sólo pasaron cinco años, sino que también el nacimiento del disco larga duración titulado “8” (2017). El breve EP es como un abrazo de reencuentro virtual con la banda, que parece deambular espontánea frente a las emociones musicales de su historia más que obedecer a un trazado esquemático de producción.

La ráfaga que dejan los cinco temas que componen “Trust Fall (Side B)” se aferra a los oídos desde un comienzo con “Karma, Come Back”, donde Brandon Boyd convoca lo trascendente, desplegándose lento y suave, y no es extraño, porque Incubus nos ha tenido acostumbrados a este compás sedoso que sabemos se someterá en cualquier momento a una fractura, y es lo que pasa en la mitad del tema, donde cae de golpe la guitarra pesada y pegada con aire fresco e hipnótico. Lo que sube con esta primera muestra baja pronto con “Our Love”, que no impacta ni queda, sólo suma una mezcla melódica para seguir a modo de transición, tendiendo a lo prescindible.

Las piezas de este lado B de “Trust Fall” tienen cada una su personalidad, iniciando suave y enérgico para concluir en “Paper Cuts” con un piano melancólico y de golpe decidido, que reclama secretos que se desentrañan bajo la voz depurada y sentida de Boyd. Probablemente, es un material que mantiene un nivel aceptable, pero si pudiéramos resumir aún más esta última propuesta de Incubus, nos haría saltar de la mencionada “Karma, Come Back” directo a “On Without Me”, siendo definitivamente lo más sobresaliente del EP.

Resumirlo más aún suena a crimen, pero es un juego que nos podemos permitir al sondear este retorno de la banda luego de casi tres años, que sabemos hizo su propio camino desplegando por años cierta libertad creativa que no necesariamente los ha dejado clavados en su origen descarnado, sino que, por el contrario, los ha llevado a probar y obedecer a sus inquietudes e indagaciones musicales en forma desprejuiciada, sin condicionarse a la aprobación de sus fanáticos.

El significado de esta nueva propuesta se traduce en una vuelta sin amarras, un símbolo de presencia que daba arranque a la gira por 30 años que partiría en julio, pero que hoy ha sido suspendida, donde ya se verá lo que depara el tiempo para concretarla. Y mientras la pandemia hace lo suyo, no habrá que perder de vista “Trust Fall (Side B)”, pues, si bien no nos lleva directo a la esencia cruda de Incubus ni tampoco provoca una escucha adictiva, podría ser en los nuevos tiempos la previa de una nueva oleada creativa como en los viejos tiempos.

Artista: Incubus

Disco: Trust Fall (Side B)

Duración: 19:46

Año: 2020

Sello: Island Records