Noel Gallagher’s High Flying Birds – “Who Built The Moon?”

Hubo una época en que no teníamos el poder de juzgar instantáneamente a las personas en la plaza pública virtual por culpa de sus dichos. Es posible que el tsunami de información que azota la sociedad en la que vivimos nos haya hecho olvidar aquellos días en que personajes como Morrissey no eran más que sujetos pintorescos y hasta queribles en el mundo del espectáculo; de hecho, su punzante visión siempre fue motivo de admiración para sus discípulos y caldo de cultivo para ganarse la animosidad de sus detractores. Pareciera ser que los inolvidables clásicos del inglés eran capaces de pasar por alto su a veces destemplada visión del mundo, y eso es precisamente lo que más se extraña en “Low In High School”: la capacidad para entregar hits enormes, aunque aporte un puñado de canciones que conservan el gancho sin convencer del todo como elemento unitario.

De todas maneras, hay que reconocer que la gracia de Moz para crear algunas melodías destacables sigue intacta, como se puede apreciar en el arranque a toda máquina de “My Love, I’d Do Anything For You”, impulsada por la batería marchante de Matthew Ira Walker y la muralla de guitarras a cargo de Jesse Tobias y Boz Boorer, o en la traviesa “I Wish You Lonely”, cuya base electrónica da chispazos de innovación en áreas que no son muy frecuentes para el ex The Smiths. La defensa de su catálogo más clásico recae en las interesantes “When You Open Your Legs” y “Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage”, que cuenta la historia de una artista que se dedica completamente al teatro después de una ruptura amorosa. Otro aspecto innegable, es que Morrissey se defiende bien en temas más emocionales como “Home Is A Question Mark”, en la que aún puede mostrar sus dotes de crooner, o “Spent The Day In Bed”, en la que su voz de terciopelo cuenta las bondades de holgazanear mientras invita a dejar de ver las noticias, algo contradictorio si se toma en cuenta que una gran porción de las letras están influenciadas por los acontecimientos de la actualidad mundial, siempre bajo su singular óptica.

La apocalíptica “I Bury The Living” –una sátira oscura que cuenta cómo es la guerra desde el punto de vista de un soldado– se extiende por más de siete desafiantes minutos, en los que la excesiva tensión no cuaja, algo que tampoco logra hacer la lánguida “In Your Lap”, cuya preocupación por el abuso de autoridad combinada con referencias a la Primavera Árabe, se funden en un lamento que resulta tedioso.

El ataque a la lucha de Estados Unidos por el petróleo sirve como telón de fondo para “The Girl From Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel”, con un sonido que mezcla lo mediterráneo con tintes latinos, una jugada que ya habíamos visto fracasar en su olvidable disco anterior y que esta vez tampoco luce como una buena idea, mientras “Who Will Protect Us From The Police?” clama por Venezuela en una atmósfera donde los sintetizadores y los instrumentos de viento se cruzan violentamente, mixtura que despierta un poco más de interés, pero no como para destapar espumante. La crítica sigue en “All The Young People Must Fall In Love”, que habla de cómo las cosas se mantienen estáticas a pesar de la alternancia de los gobiernos, con un rasgueo de guitarra un poco más luminoso, un tono totalmente distinto al de “Israel”, en la que la lenta batería y el color lúgubre profundizan el dramatismo de su interpretación sobre el conflicto palestino-israelí, pero siempre con un tono excesivamente eurocentrista.

Morrissey nunca ha sido un artista neutral, y en su entrega número once tampoco pretende serlo. Dispuesto a opinar sobre todos los temas, tanto en la prensa como en sus discos, el músico de 58 años trata de mostrarse contestario en “Low In High School”, pero adolece de un sustento musical que lo acompañe, sobre todo en la segunda mitad de la placa, y una vez más se inmiscuye en caminos sónicos muy pedregosos que no logra hacer brillar su nuevo trabajo. Durante muchos años, las convicciones polémicas le dieron un valor agregado al hombre de sangre irlandesa y corazón inglés, pero hoy ese mensaje se ve dinamitado por lo débil de la entrega, especialmente en un momento en el que podemos usar las redes para llevar a la guillotina a cualquiera, y eso hace que su música sea mucho menos disfrutable. ¿Se puede separar la obra de la vida personal y de las opiniones de un artista, especialmente cuando este tiene una visión tan militante? Es una pregunta que podría responderse de manera más fácil si el resultado fuera óptimo, pero en este caso sólo le alcanza para superar a sus ya flojas placas anteriores. El bocón atacó de nuevo, pero su ofensiva sólo nos dejó un par de canciones destacables entre otras bastante olvidables.

Artista: Morrissey

Disco: Low In High School

Duración: 53:25

Año: 2017

Sello: BMG