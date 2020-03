Niños Del Cerro – “Cuauhtémoc”

Latinoamérica es un continente de elementos comunes. No sólo compartimos un idioma o un espacio geográfico, sino que nuestras historias suelen ser similares y cercanas. Por ello no es sorpresa que Niños Del Cerro haya encontrado su inspiración para este nuevo EP en CDMX, específicamente en la calle Cuauhtémoc, avenida que homenajea a uno de los últimos jefes militares aztecas. Es bajo la figura de este héroe mexicano que la banda de La Florida da otro paso adelante en su discografía, probando cosas nuevas, pero siempre conectando con sus raíces.

La canción homónima choca por su lírica y sonido. Por una parte, Simón Campusano da con una de sus letras mas interesantes al contar la historia de Cuauhtémoc, quien fuese capturado y torturado por las tropas españolas quemándole pies y manos. Con un aura tierna y melancólica, la canción lleva a muchos lugares comunes por sus frases, recordándonos que, pese a vivir a 6.600 kilómetros de distancia, nuestras culturas son hermanas y ambas han sido victimas de una conquista sanguinaria. Además, musicalmente la pieza muestra una de las mejores cualidades de la agrupación: el manejo de sensaciones dentro de sus canciones, a momentos llenas de ruidos explosivos y en otros jugando con silencios y cálidas melodías.

Esta dualidad sonora se repite en “Durmiendo En El Parque”, primer sencillo del EP y el cual oscila entre un pop bailable y el sonido más clásico del grupo. Aun así, la canción suena mucho menos intensa que los tracks de “Lance” (2018), dando aire y frescura a la paleta de sonidos de la banda, lo que le ha valido transformarse en un habitual en los últimos setlist de sus conciertos. Por otra parte, “El Sol En Los Ojos” rompe con la tónica de canciones largas que la banda ha explotado desde sus inicios. En menos de dos minutos de duración, la pieza logra transmitir melancolía y tristeza, sensaciones que son acompañadas por una melodía muy marcada, donde Niños Del Cerro muestra su talento por exprimir sentimientos desde sus instrumentos.

Para cerrar el EP está “Sísifo”, la canción que encapsula de mejor manera el momento de la banda. Los sonidos de “Nonato Coo” (2015) y “Lance” aún están en ella, pero la madurez y la exploración la llevan a nuevos caminos. Así es como se mezclan las capas de los sonidos de sus primeros trabajos, con detalles que no estaban en su discografía, dando momentos con guitarras al más puro estilo Pixies, los que se fusionan con novedosas líneas de bajos y secciones rítmicas que ganan cada vez más peso.

“Cuauhtémoc” es la prueba perfecta de que Niños Del Cerro es una banda en constante evolución, que no tiene miedo a explorar cosas nuevas, ya sean sonidos o inspiraciones, todo eso sin perder nunca su identidad. Porque podrán ahora estar hablando desde la perspectiva de sus viajes a México como cual banda consagrada, pero aun así la esencia de las palmeras artificiales en La Florida sigue presente. Evolucionan, exploran y ejecutan temáticas nuevas, pero siempre con el aura con la que comenzaron porque, a fin de cuentas, México no es tan distinto a Chile y la esencia de estos Niños Del Cerro no es tan diferente a la del grupo que celebraba en la micro 210 haber ganado un Pulsar allá por 2016.

Artista: Niños Del Cerro

Disco: Cuauhtémoc

Duración: 15:18

Año: 2020

Sello: Quemasucabeza