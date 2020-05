Nightwish – “HUMAN. :||: NATURE.”

Desde los albores de las primeras civilizaciones, cuando los hombres comenzaron a registrar objetos y acciones a partir de símbolos cuneiformes, la música era el medio en que los pueblos como los sumerios comunicaban sus alegrías y pesares mediante ritmos y sonidos hechos con su propio cuerpo. Era la forma en que se diferenciaban de las demás especies, emulando y optimizando los sonidos de la naturaleza. Hoy, muchos siglos después, la dualidad entre lo humano y lo natural ha decantado en un abanico de experiencias auditivas que nos llevan a percibir variadas emociones, desarrollando múltiples historias. Bajo esa visión, “HUMAN. :||: NATURE.”, el último disco de la banda finlandesa Nightwish, pretende abarcar la totalidad de la evolución musical a través de un ambicioso proyecto contemplado en dos discos, demostrando que, pese a tener la experticia y la calidad musical para alzarse como la banda ícono del symphonic metal a nivel mundial, cumple también con expandir sus horizontes sonoros a partir de las visiones y caprichos de Tuomas Holopainen, tecladista y principal compositor del sexteto.

La imaginación desbordada del miembro original de la agrupación es latente desde los primeros minutos de “Music”, tema que abre la obra, sumando al oyente en una aventura cinematográfica en la que poco a poco va apareciendo el resto de los integrantes. Floor Jansen cuenta con un registro de soprano que va intensificándose a medida que la pista avanza, dando espacio a que sus compañeros también se destaquen en estos nuevos registros. De esta manera, canciones como “Pan”, “Tribal” o “Noise” dan indicios de que el symphonic metal que profesan aún tiene un montón para ofrecer, a la vez que exploran en sus letras temas como el aporte del hombre a la naturaleza y su pertenencia dentro del vasto universo.

El afán de composición de Holopainen no conoce de fronteras, por lo que en “HUMAN. :||: NATURE.” incluye nuevos sonidos y estructuras musicales, lo que siempre es una jugada arriesgada. Por ejemplo, “Harvest”, con tintes folk, es cantada por Troy Donockley, el multiinstrumentista inglés que, oficialmente, desde 2013 se encarga de adornar los temas con flautas, gaitas y mandolinas, o “How’s The Heart?”, que sonaría muy radio-friendly si no fuese por la voz de Jansen, que brinda emocionalidad al final de ella. No obstante, el compositor finlandés ha prescindido de ciertos elementos que han estado presentes desde el inicio de la banda hacia adelante. Ejemplo de ello es en los pocos aportes en guitarra de Emppu Vuorinen –también miembro fundador– o en las voces de Marco Hietala, relegado a ser voz de respaldo en todos los temas del disco, exceptuando “Endlessness”. Omisiones que, considerando sus demostraciones de power metal con tintes de ópera con su aún recordada ex vocalista Tarja Turunen, han hecho contrapuntos masculinos que dotaban de epicidad sus obras, en especial en la época desde “Wishmaster” (2000) a “Once” (2004).

Y si de carácter épico se refiere, en el segundo disco encontramos un arreglo sinfónico de ocho partes, titulado “All The Works Of Nature Which Adorn The World”, el cual no es sino otra extensión del genio de Holopainen, donde alaba a la naturaleza como la verdadera creadora de todo, de la música y los corazones de los humanos. Influenciado por las obras de los compositores Danny Elfman y Hans Zimmer, el tecladista se arma de una orquesta completa para musicalizar este tributo al planeta Tierra, con ocasionales cantos de Jansen y melodías de Donockley, inspirado además por las obras de Lord Byron y Carl Sagan, que marcan la salida y llegada de este viaje de 30 minutos llenos de grandiosidad y respeto hacia lo natural.

Con “HUMAN. :||: NATURE.”, Nightwish apuesta por imprimir nuevos estilos bajo su estampa sinfónica, a pesar de que el mensaje de conciencia por el medio ambiente del álbum se vea en parte empañado por la preponderancia de su compositor principal de querer realizar una oda hacia a la naturaleza, comenzando desde los sonidos inarticulados de los primeros días de la humanidad hasta lo que percibimos hoy como música, vínculo sagrado que los líderes del symphonic metal desean empecinadamente que exploremos en todas sus extensiones y maneras posibles.

Artista: Nightwish

Disco: HUMAN. :||: NATURE.

Duración: 81:40

Año: 2020

Sello: Nuclear Blast