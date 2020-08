Nicolas Jaar – “Telas”

Cuando las cosas parecen desmoronarse y el mundo vive momentos convulsionados, la sociedad necesita gente que se atreva a decir las cosas y cuestione los cimientos de la desolación. Es por eso que la vuelta a los escenarios de Ian MacKaye, Amy Farina y Joe Lally se recibe con los brazos y oídos abiertos. El trío, compuesto por figuras insignes del movimiento post hardcore, llega con un primer LP cargado de rabia, malestar y un sonido que sólo la experiencia otorga.

El disco homónimo de Coriky ha visto la luz luego de años de secretismo (la banda existe como tal desde 2015, aunque recién comenzó a tocar en vivo en 2018) y justo en un momento en que en Estados Unidos se juegan cosas importantes. Por eso no sorprende que inmediatamente la afilada pluma de MacKaye apunte al Salón Oval y a los militares estadounidenses. “Clean Kill” es una probada de lo que será el disco en términos líricos y musicales, canciones que oscilan entre tiempos suaves y quiebres filosos, mientras los músicos se turnan para decirle verdades al micrófono. De hablar de misiles teledirigidos pasan a describir a una sociedad perdida y plagada de respuestas erróneas en “Hard To Explain”, donde el ex líder de Embrace aprovecha de pegarle una repasada a quienes le criticaron por “romper algo” en 1986 cuando decidió iniciar Fugazi.

El trabajo en conjunto es una de las cosas más destacable del disco. La química que existe entre los integrantes es total, permitiendo que los tracks se sientan frescos y precisos. El bajo convive de maravilla con el estilo jazzero con el que Farina maneja las secciones rítmicas, quien, a su vez, sabe interactuar a la perfección con MacKaye al momento de alternar las voces, haciendo un juego muy similar al que realizaban en The Evens. El resultado es un sonido que recuerda mucho a las últimas etapas de Fugazi, pero con una identidad propia, principalmente por el trabajo de la ex baterista de The Warmers, quien en “Say Yes”, “Too Many Husbands” y “Jack Says” también asume el rol principal en las voces. Amy se da el tiempo para abordar grandes problemas del Estados Unidos actual, como el patriarcado dominante y los constantes tiroteos que suceden en las escuelas de ese país. La actitud combativa sigue estando presente en todos los que integran Coriky.

El mundo ya estaba loco a fines de los noventa y parece que con el tiempo sólo ha empeorado, provocando que la lectura social de Ian MacKaye siga igual de filosa y crítica. El fundador de Dischord Records lleva su mensaje a prácticamente todos los ámbitos: se da el tiempo para cuestionar la legitimidad de la democracia, la pasividad social y abordar la crisis hídrica que vive el planeta. Todos estos problemas son apéndices del gran enemigo del mundo: un sistema completamente violento. Quizás el punto más alto del disco aparece bajo ese dogma, y en “Have A Cup Of Tea” la banda saca a relucir todo su potencial, con los instrumentos jugando con los tiempos, mientras un aura tensa y cruda arropa a un MacKaye que grita abiertamente que la violencia está en su Constitución, en su casa, en sus manos y en su ADN.

El debut de Coriky es un shot de energía y realidad, un recordatorio que el mundo está en crisis y la vida es injusta. Cuarenta minutos donde tres figuras connotadas de la música-protesta vuelven a darnos lecciones sociales para estos tiempos de combate. Sí bien, el disco se publicó en silencio y casi sin promoción, no hay duda de que con el tiempo hará mucho ruido, porque eso busca: romper la pasividad y subir el volumen del malestar.

Artista: Coriky

Disco: Coriky

Duración: 37:02

Año: 2020

Sello: Dischord Records