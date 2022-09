Muse – “Will Of The People”

Muse es una banda extrema, y no por el acercamiento caótico y áspero a la música que suele englobar este apelativo, qué duda cabe. Desde el comienzo de su carrera, hace ya casi treinta años, han fraguado una propuesta que consume influencias tan aparentemente disímiles, como el metal alternativo y el indie rock pasado por un cedazo estructural melódico del romanticismo europeo del siglo XVII, obra y gracia de los dotes instrumentales de Matt Bellamy, quien ha generado amor acérrimo como desagrado incomprensiblemente profundo. Son un grupo menor los primeros, que han permanecido en su fanbase, pero eso es una señal de los tiempos, ya que el manifiesto sonoro debe adecuarse a las épocas sin perder su sello, y eso de manera indefectible hará que muchos se alejen y otros lleguen, y de esto va mucho su más reciente trabajo de estudio, “Will Of The People”.

Por lo mismo, mucho se le ha achacado al trío de Devon el “venderse” y desdibujar la oferta musical que les otorgó credibilidad en públicos disimiles, todo en función de aperturar audiencias, en especial el acercamiento al EDM, el brostep/dubstep y el sonido synth-rock formulaico á la Imagine Dragons, por citar el más conocido de los ejemplos. Y cuando el ansia de la fanaticada más orientada al sonido guitarrero se había reencantado con el primer adelanto, “Won’t Stand Down”, rayando en el metalcore, las dos canciones que abren el álbum –la que le da su nombre y “Compliance”– para ellos con justa razón puede resultar descorazonador y engañoso.

El gran problema de “Will Of The People”, si es que puede llamársele así, es su primera mitad. Hasta “Ghosts (How Can I Move On)” resulta un collage de canciones y movidas muy difíciles de conectar entre sí para los advenedizos, aunque el resto, que ya viene tolerando estos desvaríos sónicos que han desbordado a la banda durante casi una década, tome palco y mire con tranquilidad. Si cabe incluirlo, aunque esté en la segunda mitad, el synthpop de “You Make Me Feel Like It’s Halloween” es tan paródico, que cuesta asimilarlo. Ni siquiera el nuevo guiño a Queen en “Liberation” cuaja totalmente, al menos hasta este punto de la escucha.

Donde la cosa pinta mejor es desde “Kill Or Be Killed”, con un uptempo en la guitarra de Bellamy emulando desde su propia vereda las intenciones explorativas de Tom Morello, y la batería de Dominic Howard resulta urgente y hasta pareciera estar usando doble pedal. “Verona” es también un synthpop, pero mucho más evocativo, donde Bellamy sabe colocar sus distintos registros vocales y unas interesantes figuras melódicas de guitarra lo atavían, y el arpegio de sintetizador sabe naturalmente gravitar la atención hacia sí y aquí es usado con maestría. “Euphoria”, por su parte, tira del indie rock y la música bailable en clave banda, utilizando una especie de interpolación de melodía vocal de “Time Is Running Out” de su celebrado “Absolution” (2003), y lo que en teoría podría ser una parodia nuevamente a juzgar por su título “We Are Fucking Fucked”, es un cierre a la altura de las circunstancias, potente y juguetón con los in crescendos.

A juzgar por el título del álbum, podría parecer un arranque de pedantería maximalista y grandilocuente, pero esa premisa contiene graves errores de forma y fondo: a través de su historia, Muse ha explorado cuestiones bastante más profundas de lo que aparenta, y que el decorado resulte rocambolesco sólo es una búsqueda efectista de llamar la atención del oyente. Las referencias a la sociedad y la política, desde incluso la vía científica, están tratadas con sabiduría desde los tiempos de “Origin Of Symmetry” (2001) y “Will Of The People” sólo ejerce de continuador.

Sumando y restando, “Will Of The People” no es un disco inmediato, lo cual es peligroso y llamativo por partes iguales, sobre todo viniendo de quienes hace un buen tiempo ya vienen jugando con casi todos los aspectos de la música popular en beneficio propio. No es su mejor disco, eso está claro, pero es un acercamiento sustancial a una faceta que quizás no estaba desaparecida, aunque sí bastante de capa caída en su repertorio: el rock. Que esto sirva de aliciente para unos y sea un detrimento para otros ya es historia conocida en Muse, y nunca le van a caer bien a todos.

Artista: Muse

Disco: Will Of The People

Duración: 37:40

Año: 2022

Sello: Warner