Mr. Bungle – “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo”

Hacer algo nuevo, resignarse a los hits, dar en el gusto. Existen muchas razones para desempolvar un proyecto desde el baúl de los recuerdos, pero probablemente ninguna sea tan rebuscada como la que Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn hicieron con Mr. Bungle, ya que la reunión que el conjunto anunciaba entusiasmó a su fanaticada, pero sólo hasta el punto en que supieron de qué se trataría. Contra cualquier pronóstico, el conjunto reclutó a Dave Lombardo y Scott Ian para interpretar íntegramente “The Raging Wrath Of The Easter Bunny”, su primer demo grabado en 1986 y cuyo único registro era una grabación extraída de un cassette en mala calidad, donde había que adivinar lo que está tocando cada instrumento. Eso sí, hay un detalle no menor: este demo está muy lejos del sonido por el que la agrupación se hizo conocida en sus años de actividad, ya que la única locura presente no estaba en la estructura de sus canciones, sino que más bien en su sonido, con un thrash metal ochentero, que sería algo así como Mr. Bungle antes de Mr. Bungle. Prometedor, pero peligroso.

Y es que los cuestionamientos frente a “otro Dead Cross” era lo que más se repetía con cada adelanto que la banda entregaba, pero el resultado final desde la intro con “Grizzly Adams” está muy lejos de ser un refrito. Casi como si aquel polvoriento y ruidoso demo no existiera, la banda interpreta magistralmente cada una de las canciones que regrabaron en esta ocasión. A modo general, la decisión de retomar este período es exactamente por un fin noble, el de querer darle el valor que merece a un material que nunca fue tratado como se debía y que, con la madurez y experiencia que entregan los años, ahora puede lograrse de una manera mucho más enfocada que la que intentaron esos jóvenes que, por allá en 1986, sólo querían interpretar su música lo más rápido y fuerte que les fuera posible. De igual forma, elementos más contemporáneos se sienten de inmediato en “Anarchy Up Your Anus”, que dan a entender de que esos espasmos de modernidad son inevitables al revisitar un material un tanto fuera de tiempo, en una época en la ya todo está inventado.

“Raping Your Mind”, por ejemplo, no suena a nada diferente, ni novedoso, pero esa es precisamente su gracia: una banda que no espera sorprender ni consentir los deseos de los que miran a Mr. Bungle como lo más complejo, musicalmente hablando. Patton y sus secuaces sólo quieren tocar, pasarlo bien, hacerle justicia a un material que no se quedaba atrás en buenas ideas, pero que la falta de recursos propia de unos principiantes lo dejó en el olvido. De ahí en adelante, la obra se adentra en una extensa e imparable catedra de thrash metal, donde la complicidad de Patton, Spruance y Dunn se mezclan de manera impecable con dos de los exponentes más importantes del género, como lo son sus invitados especiales.

El dinamismo presente en canciones como “Bungle Grind”, “Methematics”, o la inédita “Eracist” (que fue compuesta en esos años, pero nunca grabada), demuestran esos indicios del Mr. Bungle más aventurado, pero sin dejar de lado el homenaje a toda máquina para esos referentes del thrash como lo hacen con el cover de Stormtroopers Of Death (“Habla Español O Muere”), o la estrepitosa versión de “Loss For Words”, clásico indiscutido de Corrosion Of Conformity. Lo que pareciera un disco cualquiera de metal no se queda ahí y sigue mostrando momentos excepcionales, como la decidida “Spreading The Thighs Of Death” o el implacable final de “Sudden Death”, que en siete minutos y medio despacha cada uno de los elementos de este supergrupo con una soltura y agresividad de unos jóvenes principiantes, y la meticulosidad y desplante de un grupo de artistas que lleva décadas entregando su música.

Más disco nuevo que “regrabación”, “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” logra indescriptiblemente no caer en ningún cliché del género, ya que su chapa de pasado de moda dura solamente hasta que podemos adentrarnos en la intención del álbum. Sacando lo anterior, notamos cómo el trabajo está empapado por una honestidad de ofrecer una obra entretenida y que cumple perfectamente con todas las expectativas, donde nada es forzado y todo suena en su lugar y con una simpleza que llega a ser intimidante. No es un thrash plástico, no es un thrash maquillado, es verdadera vieja escuela traída a la actualidad en la mejor de sus formas, no como un intento por regresar a algo que se tuvo en otro tiempo, sino que como el ejercicio de desarrollar esa idea que siempre estuvo inquietamente pendiente, y que finalmente pudo concretarse como debió ser en su momento.

Artista: Mr. Bungle

Disco: The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo

Duración: 56:27

Año: 2020

Sello: Ipecac