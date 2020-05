Morrissey – “I Am Not A Dog On A Chain”

¿Es posible pasar por alto las divagaciones y controvertidas declaraciones y actitudes de Morrissey? Durante el últipo tiempo, algunos dichos directos, intencionales y otros pequeños detalles han ido matizando su controvertida forma de ver el mundo actual y las polémicas de las que ha decidido hacerse parte. Todo ese ruido pareciera haber minimizado y ocultado el hecho de que Morrissey no lanzaba material original desde 2017 con “Low In High School”. Sin embargo, y tras un completo trabajo, su decimotercer lanzamiento, “I Am Not A Dog On A Chain” –curioso título–, ha resultado ser un agrado para algunos, cuando de escucharlo cantar y componer se trata.

Así se expresa en el coro de “Jim Jim Falls”, primer corte del álbum, enérgica canción que en su letra teoriza sobre un suicidio y se aventura a dar muestras de determinación, casi como una declaración: “Si vas a cantar, entonces canta / No lo pienses / Si vas a vivir, entonces vive”. Sin ir más lejos en cuanto a arreglos y composición, sus tintes electrónicos y un sonido clásico hacen que esta primera canción oreja marque un buen presentimiento sobre lo que viene.

Pareciera ser que, matizado con la música, Morrissey pretende continuar una senda de golpes directos, declaraciones incendiarias y una postura de frente. Así al menos se expresa en sus líricas y en sus comentarios tras el lanzamiento; según el autor, este álbum es su mejor trabajo hasta la fecha. Y aparentemente es así tras la muestra de sus tres primeros tracks. Consistentes, como “Love Is On Its Way Out”, hipnótico track de interesantes arreglos electrónicos, hasta “Bobby, Don’t You Think You Know?”, uno de los puntos altos, donde el aporte en la voz de Thelma Houston le entrega un nuevo aire y calidez desde el inicio a “I Am Not A Dog On A Chain”.

Por su parte, “Knockabout World” continúa la senda de arreglos electrónicos sobre finas capas de guitarra. Para la mitad, esta balada ruega por un cambio que se refleja en unos poco sutiles vientos que parecieran artificiales. De ahí en más, nuevos coros con voces femeninas hasta “Once I Saw The River Clean”, que fácilmente podría haberse convertido en un clásico de antaño con ese galopeo de sintetizador ochentero.

Morrissey lleva un poco más lejos la experimentación en “The Truth About Ruth”, otro de los puntos altos que mezcla muy bien una épica melodía con arreglos de cuerdas, piano, coros líricos y una sentimental interpretación. La clave parece ir por acá, en esta línea de canciones que sí proponen y marcan un giro más que necesario cuando el álbum ya se empezaba a sentir predecible.

“I Am Not A Dog On A Chain” no avanza como un mal disco, sin embargo, hace agua hacia la mitad. Es necesario prestar atención a la intención y lo que espera decir Morrissey con sus directas y, a ratos, crípticas letras, títulos y mensajes. Y así lo ha hecho durante toda su carrera, sin ocultar sus principios, militancias y opiniones, diversas y contradictorias. Es el tono confrontacional de este álbum lo que siembra las dudas, haciéndolo parecer nada más que una forzada puesta en escena.

Artista: Morrissey

Disco: I Am Not A Dog On A Chain

Duración: 49:30

Año: 2020

Sello: BMG