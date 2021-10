MONO – “Pilgrimage Of The Soul”

Durante la última década, Sufjan Stevens ha musicalizado la visión apocalíptica del futuro con complejas composiciones sobre la desesperanza y la mirada impotente de un testigo frustrado ante el presente. Sin embargo, en su primer álbum colaborativo con Angelo De Augustine, “A Beginner’s Mind”, se centra en el escapismo como una forma de resistencia y la calma musical como un desafío ante la locura del mundo real. Inspirados en la magia de las películas como puerta de escape, Sufjan y Angelo se enfocan en una nueva mitología, reemplazando las alusiones religiosas de anteriores trabajos por íconos del cine, y las leyendas mitológicas por estrellas de Hollywood. Asimismo, sus armoniosas voces y delicadas cuerdas crean el ambiente propicio en un disco en el que interpretan a los relatores de mitos de un mundo que parece tan distante como actual.

La carta de entrada, “Reach Out”, es una directa pieza de folk acústico que sitúa una paleta sonora mucho más simple que el último de Sufjan, “The Ascension” (2020), donde el ambient y la electrónica eran los protagonistas. Bajo el liderazgo del falsete de Angelo, logran crear una cautivante melodía que sorprende con su minimalismo, pero que rescata lo mejor de ambos artistas: su capacidad de emocionar con composiciones sencillas donde, las voces logran transportar a la imagen que se relata. Crear un ambiente cinemático es el objetivo principal de “A Beginner’s Mind”, donde no sólo se referencian múltiples películas, sino que se musicaliza lo que se convierte en su propia pieza de ficción. El par canta sobre la importancia de la cercanía humana, en clara referencia al film “Der Himmel Über Berlin”, pero también un llamado a cuestionar la desconexión del presente y recalcar que todos estamos juntos en esto.

En el tema homónimo de su último álbum, Sufjan se preguntaba “¿Ahora qué?”, tras reconocer haber perdido la fe que marcó gran parte de su primer trabajo. En estas composiciones no encuentra la respuesta, pero sí el camino a seguir, donde reconoce la empatía como la principal herramienta para avanzar. En “Lady Macbeth In Chains” se compadecen de Margo Channing, la protagonista de “All About Eve” interpretada por Bette Davis, y su dificultad de dejar ir el trauma del pasado, algo que también se aplica a ellos y a sus seguidores. Si bien, la música se mantiene bastante sencilla, también busca reflejar las películas y temáticas que referencian las letras, como en la tormentosa “Back To Oz”, donde no existe la calma de la original, sino que una secuela más frenética, con unos de los coros más enérgicos del disco. Similar es el caso de “You Give Death A Bad Name”, inspirada por “Night Of The Living Dead” y acompañada de una misteriosa melodía que potencia este nuevo relato sobre la muerte, un tanto más alegre a lo que acostumbra.

Angelo De Augustine es la fuerza motora del disco, brillando particularmente en el tema titular, donde, acompañado sólo de un piano, cuestiona el cómo perseverar con la fe, en un guiño al clásico noventero “Point Break”. Sufjan responde a esto con “Olympus”, una canción que fácil pudo ser sacada de “Carrie & Lowell” (2015), regresando a sus referencias griegas utilizando los mitos para explicar su propia complejidad. El sentido de humor de Stevens no suele ser reconocido, pero brilla como nunca en este disco y rechaza la etiqueta del “niño triste” del indie. Tal es el caso de “Cimmerian Shade”, una emocionante canción que nos lleva por todo un viaje eufórico, pero que termina sacando una risa cuando se revela que es una referencia al siempre problemático Buffalo Bill de “The Silence Of The Lambs”. ¿Quién más que él podría escribirle un himno a un personaje como este?

“A Beginner’s Mind” tiene una pregunta compleja, pero directa: ¿Cómo lidiar con el presente sin parecer que se está escapando de la realidad? En uno de los himnos del disco, “(This Is) The Thing”, Sufjan plantea su tesis principal, donde la ficción está inspirada directamente de la paranoia del mundo real y la pantalla sólo refleja los miedos fuera de la sala de cine; incluso en las historias que lo absorben, no puede dejar de ver un decadente mundo que no sabe cómo arreglar. Sin embargo, tal como en las canciones del dúo, existe belleza hasta en los más terroríficos relatos, donde sólo se necesita un poco de empatía y perspectiva con sus protagonistas.

Artista: Sufjan Stevens & Angelo De Augustine

Disco: A Beginner’s Mind

Duración: 45:27

Año: 2021

Sello: Asthmatic Kitty