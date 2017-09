Mogwai – “Every Country’s Sun”

Artista: Mogwai Álbum: Every Country’s Sun Año: 2017 Sello: Rock Action / Temporary Residence Limited

Mogwai sin duda alguna es uno de los principales referentes a la hora de hablar de post rock. Aunque en repetidas ocasiones se habla de que el acto de etiquetar a las bandas es odioso, como columnistas caemos una y otra vez en la tentación de encasillar de manera inmediata el trabajo de un artista para alinearlo con sus semejantes y separarlo de sus distintos. Hablar de post rock supone una tesis más fuerte. Hablar de post rock supone no tanto la superación o la muerte del rock, sino una clasificación histórica: supone la capacidad de pensar en fórmulas distintas de las que clasifican habitualmente al estilo que encapsula a bandas desde The Beatles hasta AC/DC, y posiblemente incluyendo el universo del metal. Así, el conjunto de agrupaciones que se categorizan en este estilo son menos unos detractores de los fundamentos del rock que unos modificadores radicales, que, en último término, hacen preguntarse hasta qué punto se podría llamar rock a lo que está sonando.

Desde el álbum “Atomic” (2016) de Mogwai, se pudo identificar que cargaban con el peso de una influencia profunda del krautrock. Su disco predecesor, si bien era la banda sonora de un filme y, por lo tanto, tenía un tinte mucho más tranquilo que el resto de su discografía, recordaba de manera bastante cercana a bandas como Kraftwerk o Tangerine Dream. En ese sentido, no logró cautivar tanto la atención de la crítica como en su disco anterior, “Rave Tapes” (2014), que generó una expectativa amplia con respecto a los escoceses. A este respecto, “Every Country’s Sun” es la fusión de un temperamento más calmo que adquirió Mogwai durante los últimos años con el recurso de bases electrónicas más atmosféricas, junto al Mogwai electrizante con ímpetu noise, que aparece en discos como “Hardcore Will Never Die, But You Will” (2011) o en el poderoso “The Hawk Is Howling” (2008).

La profusión de sonidos que se experimenta en el álbum se vivencia en carne propia con la fluidez de las guitarras con las baterías estridentes y los sintetizadores que esbozan melodías puestas estratégicamente en momentos perfectos. La fineza de los arreglos de Mogwai no decepciona. Canciones estridentes como “Battered At A Scramble” y “Old Poisons” contrastan de manera elegante con tracks como “Coolverine” y “Aka 47”, y encuentran el equilibrio en composiciones melancólicas que explotan en melodías vibrantes, como la homónima “Every Country’s Sun”, que no podría ser mejor cierre para un álbum de esta envergadura.

“Party In The Dark” es el único track en el que se incluye letra. Tiene la duración de 4:02 y sigue el canon de una composición pop que podría ser fácilmente radial. Es un movimiento curioso, que recuerda a la inclusión de “Travel Is Dangerous” en el disco “Mr. Beast” (2006); es una canción enérgica, que se siente profundamente emotiva, y probablemente se experimente como el punto más alto del disco, no obstante, este avanza por trechos oscuros y en algunos momentos muy luminosos. Porque en la banda la inclusión de temas cantados tienen una carga algo misteriosa, dejan un vacío en la expectativa de quien escucha, y tienen una función estética algo maquiavélica al generar ansias de escuchar mucho más.

Es difícil decir si lo que sigue haciendo Mogwai es post rock, en un sentido estilístico. “Every Country’s Sun” es sin duda un disco casi puramente instrumental, en los que se muestran esquemas similares a los que se ha visto en álbumes antiguos de Mogwai y que se siguen en bandas como Godspeed You! Black Emperor, Mono, o en “( )” de Sigur Rós. No obstante, Mogwai tiene algo distinto: se siente una inquietud por la interacción con los sonidos retro y, a la vez, con elementos que hoy en día se pueden escuchar en el avant-garde de la música electrónica. Este disco muestra que hay una propuesta irrenunciable en la música de los escoceses, algo profundamente experimental y que se siente desde el momento en que se escuchan sus melodías, que en muchos casos rayan en lo minimalista, para pasar a otras más complejas, es decir, la propuesta de crear constantemente vaivenes sonoros de la más profunda autenticidad.

Por Diego Márquez