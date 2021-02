Mogwai – “As The Love Continues”

“As The Love Continues” llega cuando Mogwai conmemora 25 años de carrera (o desde el lanzamiento de su primer single) y no podrían estar más vigentes. En un género complejo, han mantenido su jerarquía como una de las agrupaciones más interesantes de escuchar. Aquella potencia se manifiesta de inmediato con la apertura de “To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth”, con el clásico sonido de Mogwai, siendo un excelente punto de partida para un álbum que se mueve entre las guitarras, las atmósferas y las programaciones cinemáticas.

El complejo de hacer música instrumental y no parecer precisamente una banda sonora, es algo que representa un desafío extra. Lejos de contar con progresiones intrascendentes o arreglos demasiado rebuscados, “As The Love Continues” en su justa medida añade ese ingrediente, como en “Dry Fantasy”, con una presencia menor de guitarras, ritmo y potencia. Sin embargo, todo se equilibra con “Ritchie Sacramento”, la única canción con letra y voz tradicional, a estas alturas en un intento típico en la discografía del conjunto desde que decidió tomar el micrófono.

Mogwai es una banda de guitarras, donde la ejecución y el volumen es casi más importante que la cantidad de efectos. Los grandes cambios en su sonido vienen de programaciones y sintetizadores, dejando a la formación en ocasiones con tres guitarras y mucha distorsión, salvo detalles. Si bien, desde su disco anterior, “Every Country’s Sun”, la presencia de ese muro sonoro o ruidosos riffs disminuyeron, han ido explorando nuevas vetas para sacar provecho a ello. Un clarísimo ejemplo es el quinto corte, “Drive The Nail”. ¿Alguna vez pensamos en oír una guitarra influenciada por el shoegaze en Mogwai? A la usanza de Kevin Shields, esta canción arroja un riff clásico, al estilo de My Bloody Valentine, lo que sin duda es un recurso interesante y arriesgado.

De ahí en adelante, el disco toma otro aire y se presenta con más fuerza desde las baterías hasta los arreglos de Atticus Ross y Colin Stetson, quienes colaboraron en el álbum. “Ceiling Granny”, uno de los puntos altos, podría considerarse una canción clásica de los escoceses, con un riff sencillo pero veloz, a dos guitarras y una batería menos conservadora. Quizás, a modo de homenaje a su trayectoria, “Pat Stains” parece sacada de “Come On Die Young” de 1999.

El décimo trabajo de Mogwai goza de una energía única sólo cuando se trata de los escoceses. En un panorama plagado de bandas que buscan imitarlos, o bien recurrir a lugares comunes dentro del post rock, Mogwai busca la manera de destacar y desmarcarse sin perder su identidad. Al contrario, en “As The Love Continues” todos los nuevos elementos se conjugan con especial cuidado, sutiles e inteligentes. En poco más de 60 minutos, Mogwai sintetiza trayectoria, jerarquía y originalidad sin perder lo que los ha hecho únicos. Parece difícil mantenerse como uno de los exponentes más relevantes del post rock, sin embargo, los escoceses han demostrado no tener miedo a explorar sus propios límites o dar un giro a sus propias ideas.

Artista: Mogwai

Disco: As The Love Continues

Duración: 61:23

Año: 2021

Sello: Rock Action / Temporary Residence Limited