Mini Mansions – “Guy Walks Into A Bar…”

Mini Mansions, la banda formada por Michael Shuman, bajista de Queens Of The Stone Age, Zach Dawes, bajista de The Last Shadows Puppets y Tyler Parkford, tecladista en vivo de Arctic Monkeys, acaba de publicar su tercer álbum de estudio, “Guy Walks Into A Bar…”, el cual tuvo como antesala el EP “Works Every Time” en 2018, cuyo tema del mismo nombre fue incluido en este lanzamiento 2019. Divertido y bailable, entra seguro este compacto de once pistas, que traduce la insistencia del trío por permanecer juntos en medio de sus tiempos destinados a sus proyectos musicales principales.

La apertura de “Should Be Dancing” arrastra como una maquinaria, imponiendo fuerza en la voz de Shuman, que, con su nitidez magnética, pone a bailar al más estilo Queens Of The Stone Age, en medio de dispositivos que trucan frecuencia e intensidad, creando sonidos pop electrónicos y desatando en toda su expresión declaraciones de seducción y fuego amoroso. “Bad Things (That Make You Feel Good)” introduce a todo volumen con sus arreglos sintéticos, evocando en sus primeros acordes a Devo en “Girl U Want” para luego dar lugar a la acelerada batería del invitado Jon Theodore (QOTSA, The Mars Volta), mientras Shuman sigue encendiéndose y venciéndose ante el amor que arde y lo traspasa.

Diez años unen el ímpetu melódico de Mini Mansions, quienes tienen en su primer álbum homónimo de 2010 más que un disco memorable, un antecedente de este encuentro de tres amigos que quieren probar desenfadadamente en rutas musicales sin tanto foco sobre sus cabezas. Es así como aquel primer disco, que rememora insistentemente en sus voces al cuarteto más famoso de Liverpool, hacía suponer que quizás algo mejor tendría que pasar, pensando en quiénes estaban tras este proyecto. Cinco años después nace “The Great Pretenders”, con el que afortunadamente abandonan en gran medida esa fascinación retro para empezar a definirse a través de su mixtura pop psicodélica y un rock más lleno de frescura, destinando cuidado y dedicación para conjugar estilos, e integrar las personalidades de estos socios musicales.

Pero es con “Guy Walks Into A Bar…” donde todo se armoniza para dar el golpe de pop que cae como aire fresco junto a las emociones expuestas de sus letras. Su vocalista ha confesado el apego con este álbum, donde plasmó los días como vinieron en torno a la relación con su novia, pasando desde la intensidad de los primeros encuentros frenéticos, hasta el potente término del romance. Las letras de amor y separación, en un marco de melodías equilibradas, pero llenas de influencias, narran intimidades y sentimientos profundos, como en “Hey Lover”, que tiene de invitada a Alison Mosshart (The Kills) para hacer con su voz y fiera presencia la jugada de dos amantes en una conversación densa, tóxica y fatal, y que tientan a moverse ondulante en medio de una discusión hipnótica al borde del ensimismamiento.

“Works Every Time” junto a “Time Machine” son perfectos estímulos para caminar sobre las calles de la ciudad repasando una historia propia de expectativas, dolor y preguntas sin respuestas, mientras que en el sencillo “GummyBear” las voces sedosas se deslizan sobre un bajo protagónico, volviendo así al desamor y despecho psicodélico que ha caracterizado a este proyecto en 2019. De alguna manera, pese a todo este derroche de historia de amor real, con sus promesas y decepciones, este álbum sigue siendo un baile, a veces cadencioso y a ratos electrónico, donde cada tema es un zig-zag de diferencia y similitud, entremezclando oportunamente algo de rock moderno, synthpop y psicodelia.

“Guy Walks Into A Bar…” está construido sobre relatos honestos de un corazón abierto que se siente atrapado por los sentimientos más orgánicos de una relación sentimental, con cada bemol que esta contiene. Esta misma naturalidad en las líricas podría hacer cuestionar la cantidad de trabajo que hay en las composiciones de este disco en comparación con su predecesor “The Great Pretenders”, sin embargo, la comodidad de Shuman escribiendo acerca de lo que le pasa, con la férrea inspiración de querer seguir haciéndolo, basta para creer que esto aún puede mejorar.

Artista: Mini Mansions

Disco: Guy Walks Into A Bar…

Duración: 44:54

Año: 2019

Sello: Fiction