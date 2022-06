Melody’s Echo Chamber – “Emotional Eternal”

Después seis años de silencio discográfico, luego del tan duramente criticado “Hymns” (2016), Bloc Party vuelve con “Alpha Games”, un disco en el que el cuarteto inglés parece transitar entre la recuperación del sonido de sus primeros trabajos y la búsqueda de nuevas sonoridades de su antecesor. Y el resultado es irregular, donde destacan los momentos en los que la banda suena a sus inicios, siendo la faceta más experimental la que presenta mayores dudas.

El disco inicia justamente con dos canciones que forman parte de este retorno a lo que podríamos denominar el sonido clásico de Bloc Party: “Day Drinker” y “Traps”, las que funcionan bien. La voz inexpresiva de Kele Okereke y la suavidad de sus agudos se acopla al contrastar con la fuerza del trabajo en las guitarras y la rapidez del ritmo impuesto por la baterista Louise Bartle. “Day Drinker” brilla en su coro pegadizo y, fundamentalmente, en el cambio que experimenta la canción hacia su final. “Traps”, por su parte, insiste en estas fortalezas, sumando un espíritu bailable que hace que la canción sea a la vez memorable y divertida. Por el contrario, los problemas parecen comenzar con la siguiente seguidilla de cortes. “You Should Know The Truth”, “Callum Is A Snake” y “Rough Justice” se hacen repetitivas y poco interesantes, donde la agrupación cae en la trampa de querer mostrar otros sonidos en los que parecen no sentirse del todo cómodos. Esto es más notorio en “Rough Justice”, que falla en su intención por presentar otra cara del sonido de Bloc Party, donde la voz y la música parecen ir por caminos diferentes, sin llegar a encontrase en ningún momento, impidiendo que la canción despegue y haciéndola parecer más una búsqueda que una composición terminada.

El disco vuelve a tener un momento rescatable con “The Girls Are Figthing”, donde el coro de múltiples voces, el bajo y la batería aportan para generar una atmósfera interesante, la que, sin embargo, pierde fuerza para caer en lo repetitivo. “Of Things Yet To Come”, por su parte, es una balada íntima y honesta, funcionando muy bien y donde el protagonismo es del trabajo vocal, con unos arreglos que le adhieren un carácter soñador y etéreo, convirtiéndola en uno de los cortes mejor logrados “Alpha Games”. Esto coincide, de nuevo, con la sensación de conexión con sus trabajos anteriores, en este caso una cercanía al sonido del celebrado “Intimacy” (2008), no obstante, el grupo no puede seguir en esa línea en “Sex Magik”, que carece del encanto de su antecesora, y que abre diversas vías y no decidirse por tomar ninguna, quedando a medio camino en su intención. Este problema, más allá de este corte en particular, es algo que se repite a lo largo de “Alpha Games”: muchas canciones buscan explorar diversas posibilidades, lo que resulta en no llenar ninguna de estas de modo íntegro.

“By Any Means Necessary” e “In Situ” padecen el mismo problema, donde nunca arrancan del todo y, para cuando nos damos cuenta, ya terminaron. En realidad no son malas canciones, más bien son olvidables, con un gran riesgo de que, quienes escuchen el disco, las pase por alto sin conectar con ellas. Después de esta sucesión bastante insípida, el disco cierra en un punto alto. “If We Get Caught” de nuevo nos recuerda a la etapa de “Intimacy”; de ritmo pausado y tono amoroso, el tema funciona y crece gracias al trabajo de la voz femenina que sirve como un contrapunto a la voz principal. La canción, bien definida en lo que pretende, funciona perfectamente y es otro de los momentos disfrutables de la placa. Por otro lado, “The Peace Offering” es el único corte del disco en el que realmente funcionan las búsquedas de experimentación, con una cadencia lenta, donde la voz casi ni canta, sino que habla, nos despide de un álbum en el cual los mejores momentos son los que nos recuerdan al pasado del cuarteto.

El problema de “Alpha Games” es su irregularidad. Si bien, hay segmentos en los que pareciera que estamos ante los mejores Bloc Party, hay otros espacios en los que simplemente no hay mucho que destacar. Lamentablemente, son justo los elementos novedosos los que no llegan a buen puerto, lo que lleva a la pregunta sin respuesta de si la banda logrará incorporar alguna vez de modo orgánico a su sonido esta pretensión experimental.

Artista: Bloc Party

Disco: Alpha Games

Duración: 39:33

Año: 2022

Sello: BMG / Infectious