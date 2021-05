Marinero – “Hella Love”

Marinero es el seudónimo de Jess Sylvester, músico de ascendencia mexicana que para este álbum abandona la bahía de San Francisco para asentarse en Los Angeles, no sin antes dejar un pequeño tributo a la zona que lo vio nacer y crecer. Bajo esa premisa presenta “Hella Love”, su segundo largo y el primero bajo Hardly Art, el pequeño sello satélite de Sub Pop.

¿Cómo hay que afrontar “Hella Love”? El álbum aparece como una declaración; son postales cargadas a la nostalgia y referencias de etapas de la vida, como la niñez o la adolescencia. Desde el punto de vista del autor, estos elementos y chispazos de nostalgia se ven representados en detalles como vientos al estilo mariachi, cuerdas y una interesante mezcla de ritmos que coquetean con el bolero o la bossa nova, mezclados con un pop suave, a ratos lo-fi y lleno de color. Y las referencias van más allá: “Nuestra Victoria”, el primer single, es una oda a una panadería local, por ejemplo, y así son muchos los detalles que entregan chispazos de nostalgia para un trabajo que no es atrevido musicalmente, pero que sí tiene mucho sentimiento.

A ratos pareciera que Marinero ocupara el comodín latino en cada sección de sus canciones. Frases en español, referencias a la cultura chicana y a una identidad en extremo marcada, sin embargo, la manera en que aquellos recursos conviven en las composiciones no parece forzado, sino auténtico y honesto, natural y sencillo. ¿Por qué? Marinero juega con un sinfín de elementos, que nos haría recordar a un Juan Gabriel indie por su vestuario, y apela a una identidad visual que se complementa a lo que nos quiere decir con la guitarra.

Breves interludios dan pie a “Luz Del Faro” (en honor a su padre, un marinero), uno de los puntos altos del álbum que, completamente en español durante gran parte de sus cinco minutos y en clave mariachi-bolero-pop, es la canción más completa e interesante del disco. Los vientos se mezclan con una suave transición al final para complementar con la balada “Outerlands”. Pasando la mitad, para los amantes del lo-fi tipo Mild High Club o Connan Mockasin aparece “Hella Love”.

Es esa mezcla de elementos, tan familiares en algunos casos, los que provocan una interesante conexión con las baladas de Marinero, quien además ya se movía entre aquellos elementos en “Trópico De Cáncer” (2019), su anterior largo. Esta búsqueda de identidad pareciera ser más auténtica que, por ejemplo, lo que hace Devendra Banhart en otras latitudes. Marinero se sacude del cliché, pero al mismo tiempo se apropia de los elementos que le dan color y precisamente identidad a su propuesta alternativa. Juega con los vientos tipo mariachi, cuela baladas setenteras y puede terminar con una canción completamente bailable, como “Frisco Ball”.

Este casi re debut de Marinero con “Hella Love” y trampolín al mainstream se convierte en un lanzamiento más que interesante para quienes buscan una identidad y un sonido familiar y, sobre todo, auténtico bajo el manto de canciones pop. Su complejidad se hace presente en las referencias donde se nota que Sylvester compuso con el corazón para entregar este tributo musical.

Artista: Marinero

Disco: Hella Love

Duración: 38:13

Año: 2021

Sello: Hardly Art