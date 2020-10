Marilyn Manson – “WE ARE CHAOS”

Si existe un concepto definitorio que pueda englobar toda la carrera discográfica de Marilyn Manson, ese sería ser ecléctico. Comenzando desde la propuesta rebelde y autodestructiva noventera, con discos como “Antichrist Superstar” (1996) o “Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death)” (2000), que mostraban su faceta provocativa y antagonista ante una sociedad estadounidense consumista y conservadora, el artista ha ido bajando las revoluciones durante las dos siguientes décadas, entregando trabajos más ligados a un rock más estético y conceptual, lo que ha significado una incomprendida dirección musical para los que crecieron oyendo las diatribas en clave industrial rock de sus años mozos. Sin embargo, en “WE ARE CHAOS” el controversial músico ha querido desprenderse de su recorrido, aludiendo a la omnipresencia de una placa íntima y a tono con lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia y su propia salud mental.

En conjunto con el músico de country Shooter Jennings, Marilyn Manson se encargó de los aspectos de producción de este disco, el número once de su carrera, el que posee algunos guiños musicales a artistas como David Bowie, que a ratos recuerdan la excentricidad e interiorización de su etapa en “Mechanical Animals” (1998). Aparte de la composición, el artista también trabajó en los aspectos gráficos, con la portada siendo una de sus obras pintadas en óleo, de nombre “Infinite Darkness” –también uno de los temas de la placa–, y en las versiones en vinilo, pintadas por él mismo. De esta manera, la involucración completa de Manson en esta obra da a entender que es su trabajo más sincero, depurado e intrínseco en años.

“WE ARE CHAOS” se mueve entre sonidos ochenteros, guitarras acústicas introspectivas y los inconfundibles tonos graves que van sumando al oyente en la oscuridad infinita del mundo de este músico. Con “Red Black And Blue” introduciendo el discurso lírico de lo que se vendrá en el resto de las canciones, temas como “We Are Chaos” –el primer single– o “Paint You With My Love” muestran el lado más luminoso de la placa, mientras que “Perfume” y la misma “Infinite Darkness” van contrastando la experiencia auditiva, como una pintura en escala de grises. Por último, temas como “Don’t Chase The Dead” y “Broken Needle” parecieran ser sacadas de su disco de 1998, donde el aura que las rodea indica que Manson aún tiene mucho que enseñarnos, aun si se trata de revisitar conceptos ya tratados con anterioridad.

Y justamente en las letras del álbum se ven plasmadas las nociones con las que se elaboraron diversas posturas artísticas a lo largo de su carrera. Los tópicos de la muerte y la vida son repasados en temas como “Solve Coagula” o “Don’t Chase The Dead”, a la vez que su rol como hablante lírico abarca algunos juegos de palabras y personificaciones que quizás no aportan mucho al que conozca la vida artística del músico, pero que, al tener este disco como muralla sónica, adquieren un matiz distinto, incluso más maduro que los que aparecen en álbumes como “Portrait Of An American Family” (1994) o “Smells Like Children” (1995).

Lo más llamativo de “WE ARE CHAOS” de Marilyn Manson es la participación omnisciente del artista en todos sus aspectos posibles, desde la escritura, composición y ejecución de los diez temas mostrados, hasta sus aportes gráficos en carátula y vinilo. Sin duda, estamos en presencia de un álbum hecho, desde sus mismos cimientos artísticos, por un músico que se aleja cada vez más de sus propios convencionalismos para morir y nacer nuevamente. Dentro del actual caos que rodea a la humanidad, el Reverendo aún tiene mucho que aportar a nuestras existencias.

Artista: Marilyn Manson

Disco: WE ARE CHAOS

Duración: 42:27

Año: 2020

Sello: Loma Vista