Madlib – “Sound Ancestors”

En jerga futbolística, Madlib es de esos que patean el tiro de esquina y corren a cabecear. Otis Jackson Jr. (su nombre real) es, por mucho, uno de los músicos más creativos e influyentes del mundo del rap en los últimos 20 años, siempre alejado de las grandilocuencias y extravagancias a las que nos tiene acostumbrados el estilo desde su explosión en los años 90 y concentrado en construir paisajes sonoros como si de artesanía se tratara, por encima del negocio del entretenimiento. Su calidad de multiinstrumentista le ha permitido obrar de MC, productor y curador musical con la libertad que ha querido, colaborando con nombres insignes del estilo. Aunque durante el aciago 2020 no se mantuvo en silencio (inició un proyecto colaborativo con su hermano Michael, célebre en el ámbito del rap, bajo el nombre de The Professionals), comenzó con el pie derecho este 2021 con “Sound Ancestors”.

Para esta entrega se asoció con Four Tet, quien le propuso al californiano la idea de trabajar sobre el amplio inventario de beats, loops e ideas que Madlib le puso sobre la mesa. Y el resultado es fresco y novedoso, incluso para alguien que ha dedicado su vida al archivismo musical y al coleccionismo sonoro como Jackson, manipulando lo que está dentro y fuera de su cabeza como una experiencia única en cada ejecución. De hecho, la portada del álbum muestra una recreación de las placas de Chladni, un experimento físico acústico en el que determinadas vibraciones crean patrones en superficies granuladas, que jamás podrían ser iguales unos con otros.

Así, con “There’s No Time” a manera de preludio ascendente, se da por iniciado un viaje que continúa con “The Call”, un track oscuro, sincopado, y cuyo sample sintético es su armazón y vestidura. Canciones como “Theme De Crabtree” o “Riddim Chant” son el animal espiritual de la sensibilidad musical de Madlib que, aunque breves, son pujantes e intensas. “Road Of The Lonely Ones” tiene una introducción que recuerda a Quasimoto, uno de sus tantos alter egos, donde el característico pitch elevado de la voz hace lo suyo, esta vez con una batería que suena orgánica y muy R&B.

La amistad y colaboración de Hebden con Jackson no es novedad: el primero publicó un álbum de remixes de Madvillain, proyecto que reunió al segundo con MF DOOM en 2004, y el resultado puso los cimientos de lo que hoy es “Sound Ancestors”: dos genios en sus respectivas corrientes, poniendo sus capacidades al servicio del otro a manera de interlocutores completamente válidos. De todos modos, el guiño a los jóvenes próceres del hip hop instrumental que han partido muy pronto habita este álbum, quizás no como se hubiera esperado, dada la incomprensible y reciente partida de Daniel Dumbile, pero sí en “Two For 2 – For Dilla”, en directa alusión a J Dilla. Algo que ha sido patente durante toda la carrera de Jackson es la manipulación de samples. En esta ocasión, y quizá despreocupado de la producción y masterización, dio rienda suelta a la imaginación y conectó de forma alquimista varias capas de sonido. Pese a ello, el álbum es denso, pero no abrumador.

“Loose Goose” y “Dirtknock” (en esta última sirviéndose de forma astuta de trozos de bajo y voz de los efímeros pero seminales Young Marble Giants) reposan sobre una batería cuidadosamente posicionada para darle variedad al álbum, especialmente del lado de la música negra, fuente inagotable de inspiración para Madlib. “Hopprock” es quizás el track en el que más se siente la mano de Four Tet, con ambientes étnicos y ambientales, y una guitarra con un gancho melódico envidiable. Por su lado, la canción que le da el nombre al álbum es un desvarío entre percusiones tribales, al igual que “Duumbiyay” y jams entrecortados de jazz. Por otro lado, “One For Quartabê / Right Now” es la quintaesencia del manejo sublime de samples intrincadamente recortados, como un collage urgente esperando por ser desarmado en el oído de quién lo escucha. Dando otro salto al costado y adelante, por ejemplo, está “Latino Negro” con una inusitada guitarra española y una suerte de cajón peruano/flamenco.

Es difícil llegar a la conclusión de si “Sound Ancestors” es su mejor trabajo hasta la fecha, aunque méritos le sobran considerando que, de una u otra forma, este es el debut oficial de Madlib sin otros pseudónimos de por medio ni colaboraciones, remezclas o ediciones de catálogo, acreditado enteramente como tal, aunque exista Four Tet en esta fórmula. Su historia como multiinstrumentista se ha ido fusionando con su capacidad innegable de producción y manipulación de samples de tal forma, que al final (de nuevo usando la jerga futbolística) “todo es cancha” y nadie puede representar ese concepto en el hip hop mejor que él. Por lo mismo, no queda más que rendirse al que aspira a ser uno de los mejores álbumes del estilo en el año.

Artista: Madlib

Disco: Sound Ancestors

Duración: 41:14

Año: 2021

Sello: Madlib Invazion