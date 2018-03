Machine Head – “Catharsis”

Al parecer, este será un año nutrido con grandes lanzamientos en materia musical. Para el público rockero, una serie de nombres asoman como grandes y anhelados regresos, dentro de los cuales encontramos el de Fu Manchu. Puesto en funcionamiento nuevamente la maquinaria de su propio sello discográfico, los liderados por Scott Hill inauguran la temporada con “Clone Of The Universe”. Gracias a este nuevo álbum –el decimosegundo de su discografía– los creadores de “Evil Eye” mantienen viva su característica visión del stoner rock, aquella que mezcla la densidad de las tinieblas con la furia de las desérticas carreteras de la costa oeste de Estados Unidos.

Lo anterior queda claro desde el comienzo. Amplificadores a máximo volumen y una rítmica explosiva; así es como los californianos dan el puntapié inicial con “Intelligent Worship”, un tema que hace estallar cabezas con el sonido clásico de la banda. Avanzando en la ruta, los decibeles aumentan exponencialmente con “(I´ve Been) Hexed”, que nos lleva en un viaje sónico a los sesenta gracias a sus ínfimas pero intensas gotas de acidez rockera, la que incluye brutales riffs y alucinantes solos. Por su parte, “Don’t Panic” expresa esa comunión perfecta entre velocidad y psicodelia característica de sonido del cuarteto tras LP’s clásicos de su género, como “The Action Is Go” (1997) y “King Of The Road” (2000).

“Slower Than Light” nos teletransporta hacia parajes densos, haciéndonos sentir de forma directa esa aura sabbathica que rodea las composiciones de la agrupación, para luego prender las turbinas y acelerar hacia los límites del metal. Similar a su predecesora en la lenta rítmica, “Nowhere Left To Hide” parece ser la parte del trayecto donde las penumbras se apoderan de todo. Otra es la ruta que nos hace recorrer “Clone Of The Universe”, la cual vuelve a detonar oídos con riffs demoledores. Hay que tener ojo aquí con el viraje de este track hacia el space rock, subgénero que la banda ha tanteando durante toda su trayectoria, pero que desde “Gigantoid” (2014) se ha vuelto una influencia más evidente.

Luego de esta dosis de temas cortos, chocamos de golpe con una verdadera mole: “Il Mostro Atomico”. Con casi veinte minutos de duración, compuesto principalmente de pasajes instrumentales, cuenta con la colaboración de uno de los grandes héroes del rock progresivo norteamericano, Alex Lifeson, guitarrista de Rush. Llama la atención que Fu Manchu parece emular la estructura de los discos más clásicos de los canadienses, por lo que la alianza no parece azarosa. Con esto se hace referencia a un lado B de una sola gran composición que hace el contrapeso a un lado A repleto de temas más breves.

Tan solo ocho son los tracks necesarios para revitalizar el espíritu de los amantes del stoner. Intensos, veloces; directos al sistema nervioso. Los monstruos del género no necesitan reinventar cánones y de seguro sus seguidores estarán agradecidos por aquello. A Fu Manchu le basta el peso de la experiencia para reiterar fórmulas y así mantener una frescura envidiable. De esta forma, como parte de un prometedor comienzo para este 2018, esperemos que “Clone Of The Universe” permita ver por vez primera en tierras nacionales a una de las pocas bandas de la gloriosa escena stoner de mediados de los noventa, una que ha sobrevivido de forma casi intacta el paso del tiempo.

Artista: Fu Manchu

Disco: Clone Of The Universe

Duración: 36:45

Año: 2018

Sello: At The Dojo Records