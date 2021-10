Low – “HEY WHAT”

Pese a ser uno de los nombres insignes de ese ambiguo subgénero denominado slowcore, la banda Low jamás ha aceptado dicha etiqueta con comodidad. Siempre en búsqueda de nuevos sonidos, el quiebre más evidente con la nostálgica etiqueta noventera fue el lanzamiento del aclamado “Double Negative” (2018), un ruidoso y perturbador LP con fuerte influencia ambient y glitch pop. Hoy, como dúo, Mimi Parker y Alan Sparhawk vuelven a marcar distancia de esas oxidadas nomenclaturas gracias a “HEY WHAT”, álbum que repite la abrasiva fórmula de su antecesor, donde turbulentos y contemplativos eslabones alternan protagonismo en la construcción de un cinemático relato de atmósferas industriales.

Introducida por una cautivadora propuesta, cuya estructura derruida intenta rebobinar su colapso, la pieza inaugural “White Horses” nos deslumbra con una sonoridad similar a una cinta de video atascada que infructuosamente batalla por seguir adelante, seduciéndonos y manteniéndonos expectantes a lo que vendrá. Ahí nos espera “I Can Wait”, que se sirve de las decantadas frecuencias entrecortadas de su predecesora para usarlas como base de una potente armonía vocal. Destacando la fluidez de las transiciones entre canciones –patrón que se repite a lo largo de gran parte del álbum– se presentan “All Night” y “Disappearing”. Ambas arrancan poniendo énfasis en lo melódico, evolucionando hacia un sonido ultra comprimido, donde la sobre saturación prima como elemento de dinamismo, lo cual es otra de las claves de “HEY WHAT”.

De golpe, todo es interrumpido por la celestial “Hey”. De larga duración, se luce por sobre el resto dadas las armoniosas voces extremadamente limpias, que emanan por sobre los escombros sonoros. En un estilo similar, “Days Like These” juega con las polifonías y las modulaciones vocales en grandilocuentes arreglos corales que terminan siendo envueltos por una nebulosa onírica. En conjunto, estos temas son grandes ejemplos del cómo Low juega con frecuencias disruptivas, intermitencias y quiebres abruptos, pero manteniendo un aura de monotonía, reflejo de un contexto de falso quietismo, en donde todo pasa mientras el mundo simula detenerse.

Tras el breve instrumental “There’s A Comma After Still”, en el que prima la estática, tal como la portada del álbum, nos encontramos con las calmadas atmósferas de “Don’t Walk Away”, una de las canciones con mayor nostalgia del LP, para contrastar fuertemente con la estridencia de “More”. De corta duración, no escatima en el uso de recursos, como la sobreposición de líneas vocales, las guitarras procesadas y un palpitante beat subterráneo, tan efervescente como contenedor. Sintetizando todo aquello que ha merodeado a nuestro alrededor oculto tras frecuencias corrosivas, “The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)” cierra en lo alto la decimotercera entrega de la banda, logrando compactar momentáneamente todo aquello que en un principio se desprendió del desplome mentado de esta vívida pieza de arquitectura sónica.

Low, al menos desde el lanzamiento “Ones And Sixes” (2015), se ha alejado paulatinamente del slowcore clásico de los 90 para adoptar una estética mucho más próxima al noise y al post-industrial. Si bien, podríamos decir que actualmente están lejos del sonido orgánico de su debut “I Could Live In Hope” (1994), la esencia se mantiene intacta. Varían los elementos, sin embargo, la emotividad sigue siendo la columna vertebral en esta nueva faceta. Parker y Sparhawk, tras años experimentando con las posibilidades del sonido, encuentran en “HEY WHAT” un balance adecuado entre melancolía, ternura y estática, punto de equilibrio donde ruido es tan sinónimo de colapso como de plenitud.

Artista: Low

Disco: HEY WHAT

Duración: 46:08

Año: 2021

Sello: Sub Pop