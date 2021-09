Lorde – “Solar Power”

En un mundo donde la información avanza aceleradamente, es comprensible la necesidad de desconectarse para escapar de una sociedad cada vez más autoconsumida por la inmediatez y la presión de cumplir expectativas. Bajo esos parámetros, la música no se ha visto ajena de aquello, y para un artista referente para la juventud como Lorde, eso genera una elección entre dos caminos bien claros: abrazar lo establecido y convertirse en una variante más de lo esperable, o ir contra la corriente optando por el desarrollo de una propuesta lejana a algoritmos o cánones preestablecidos. La neozelandesa opta por esta última con “Solar Power”, su tercer álbum de estudio, que la trae de regreso luego de su auto exilio tras completar la gira del aclamado “Melodrama” (2017), concentrándose en una movida arriesgada, pero no por eso menos efectiva, tanto lírica como musicalmente hablando.

Desde la recepción de los singles “Solar Power” y “Stoned At The Nail Salon” quedó claro que la artista iría por una vereda completamente diferente en este trabajo, optando por una visión optimista y luminosa sobre la vida en general, capturando en lo que llama un “disco de verano” todas las sensaciones de esa vida alejada del ajetreo, siempre en un aura bañada por el sol y por el agua refrescante de la playa. Esa vibra de libertad reconfigura muy bien los códigos de la era hippie con múltiples guiños a The Mamas & The Papas o el estructurado pop de ABBA, con una línea sonora fuertemente apoyada en la guitarra de Jack Antonoff (quien también sirvió como productor del LP) y un constante recorrido por líricas complejas e introspectivas, recalcando en todo minuto que, pese a las autorreferencias en ciertos puntos, esto no se trata de ella, tal como parte en “The Path” recitando decididamente: “Si buscas una salvadora, no soy yo”.

Atrás queda la producción más artificial presente en hitazos que son parte de “Pure Heroine” (2013) o su sucesor, dando así la bienvenida a un sonido mucho más orgánico, desarrollado y centrado completamente en sus elementos comunes, y en la forma en que Ella Yellich-O’Connor va relatando distintas historias de una manera distendida y mucho más madura que lo tenso o dramático de sus obras anteriores. De ahí se libera una serie de ejemplos, como “Fallen Fruit”, “Dominoes” o “The Man With The Axe”, donde llueven referencias a Laurel Canyon, el movimiento hippie o el pop de los 60 y 70, siempre de una forma que es capaz de encajar con las letras reflexivas o superficiales. Son esas reflexiones sobre la fama o la industria del wellness las que conviven con la tristeza al reflexionar sobre la devastación del mundo y la naturaleza, mensajes que saltan desde un punto a otro durante el disco sin mayores problemas. Si una cosa está claro, es que acá hay de todo.

Independiente de su estructura sencilla, este disco presenta múltiples puntos de vista en el ámbito cultural, social, medioambiental o espiritual. Puede que no haya canciones para la pista de baile, pero sí las hay para reflexionar, para abordar la naturaleza absurda de la vida moderna y sobre cómo debemos ir avanzando hacia nuevas configuraciones personal y colectivamente hablando. Ese elemento es algo perceptible incluso en momentos como “Big Star” o la satírica “Mood Ring” que, cuando todos piensan que echa abajo los conceptos del disco, lo que en realidad hace es aportar una imagen del panorama que está mal dentro de todo lo que este álbum establece, y es precisamente ahí donde está la gracia. No por nada “Oceanic Feeling” incluye una frase en directa alusión a “The Path” cuando Lorde canta: “Sabré cuando haya llegado el momento de quitarme la sotana y unirme al coro”, cerrando de manera cíclica el círculo que representa “Solar Power” y su recorrido por distintas sensaciones, pensamientos personales y miradas de la realidad.

Finalmente, todo se trata de los cuestionamientos, de cómo nos vemos afectados por los sucesos de nuestras propias vidas y nuestro alrededor. Siempre hay que buscar la forma de aceptarlo, de cómo responder esas preguntas que a veces parecen no tener respuesta. Sin duda que la pandemia ha generado una especial sobrecarga en la introspección con varias obras, sobre todo en la vereda del pop, pero mientras vemos a Billie Eilish simplemente haciendo el disco que quiso hacer, St. Vincent concentrándose en las influencias musicales que la moldearon, pero que pocas veces se notaban en su trabajo, o a Halsey reivindicando de una manera muy conceptual el poder de la maternidad, está claro que la sola idea de la estrella pop está obsoleta. Con ese mismo ejercicio, Lorde nuevamente sorprende entregando un trabajo donde aborda las temáticas que quiere y cómo quiere, estableciendo de una vez la línea que ya estaba tanteándose en “Melodrama” y dejándola como una de las compositoras más importantes de su generación, esa que a veces se le critica de superficial, pero que, en el fondo, tiene una consciencia por la sociedad y el entorno mucho más aterrizada.

Artista: Lorde

Disco: Solar Power

Duración: 43:09

Año: 2021

Sello: Universal