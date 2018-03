Long Distance Calling – “Boundless”

Existe una visión transversal de que MGMT es una banda que se autoboicoteó al ver cómo su álbum debut, “Oracular Spectacular” (2007), alcanzaba ventas millonarias y un reconocimiento inesperado. Pareciera que cada paso posterior hubiera sido parte de una acción para desmantelar ese estatus, incluso a costa de sus fans. Pero lo cierto es que “Kids” o “Time To Pretend” era más humoradas de un par de universitarios que otra cosa. El problema es que el dúo tenía un sentido pop irresistible, a su pesar.

Por ello, cuando MGMT salió de esa zona de confort en sus álbumes siguientes y debió salir a proponer algo propio, el ahogo no se hizo esperar. Desastrosos intentos de psicodelia, ironía y complejidades innecesarias se hacían parte de canciones que no apelaban a su escucha, sino al mero acto de su presentación y creación. No hay problemas con la creación artística que apele a ser reflejo de los artistas, más allá de lo que crea la audiencia, pero cuando existe tan evidente talento como lo hay en Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, es el desperdicio el que genera resquemores. Aunque el acierto genera más alegrías por ello.

Quizás dando el paso que no pudieron dar en una década completa, MGMT intenta la honestidad y, al mismo tiempo, aprovechar la fluidez de sus elementos más cohesivos en “Little Dark Age”, su cuarto larga duración, un registro sólido, pero que se siente tardío y tímido. Acá hay un arranque hacia los territorios más sintéticos y sencillos, y no se hace extraño que entre un aroma más lo-fi se incluyan en los créditos a nombres como Ariel Pink o Connan Mockasin, entregando en algo tan simple como los coros o segundas o terceras voces esa sensación más indie que, mezclada con la psicodelia y la producción comprimida de Dave Fridmann, concluyen en un sonido característico para el disco y para este renacer de MGMT.

Canciones como la que le da el nombre al disco o “Me And Michael” son efectivas en esos aires ochenteros que parecen tan de moda, y en general el disco se mueve de forma efectiva en el campo de la canción popular común, con estrofas y coros claros, sin recovecos, e incluso separando lo mayormente instrumental (“Days That Got Away”) del resto del disco. Pero los aires de una simplificación extrema también dejan al descubierto los vicios de MGMT: que haya dos canciones sobre los problemas que trae la tecnología, una con toques irónicos innecesarios (“She Works Out Too Much”, que además abre el disco) y otra llena de reclamos como “TSLAMP”, es un exceso, en especial porque a estas alturas existen muchas obras que expresan estos pareceres de una manera más directa y sincera.

Cuando hay cariño y sinceridad en las canciones se nota, y ahí hay esfuerzos que prosperan como “Me And Michael” y “Hand It Over”, canciones que no huyen de los homenajes que hacen; la primera al sonido de los ochenta, y la segunda al pop más tradicional, ese de Albert Hammond o Neil Sedaka, donde la inocencia y la simpleza era integral en los hits. Es en estos sonidos donde la timidez que domina a “Little Dark Age” se siente más en casa, pero en el resto del registro ese sentimiento hace que todo luzca más errático de lo que merecen varias de las ideas plasmadas. Andrew y Ben por fin comprendieron que MGMT podía ser salvado de la irrelevancia, pero los vicios de la pasada década tienen aún ecos que no dejan que despegue la audacia del conjunto. Reprimidos entre los miedos de evitar errores garrafales, MGMT pierde espontaneidad y ridiculez, sin embargo, gana en canciones y seriedad en un álbum que por primera vez en años entrega más esperanza que decepción.

Artista: MGMT

Disco: Little Dark Age

Duración: 44:25

Año: 2018

Sello: Columbia