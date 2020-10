Lomelda – “Hannah”

Leyendas vivientes. Un título que para los “padres del grindcore” no es algo exagerado. Y es que esta legendaria formación de Napalm Death, consistente desde “Utopia Banished” (1992), se ha transformado en un referente de ferocidad y, sobre todo, consciencia social. A punto de cumplir cuatro décadas de existencia y tras cinco años desde “Apex Predator – Easy Meat” (2015), los ingleses lanzan su decimosexto larga duración. “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism” es una reafirmación de la ética de trabajo de Napalm Death, donde la consistencia no va de la mano con dormir en laureles, sino que se forja en consciencia, ensamblando una maquinaria que arrasa con todo a su paso con maestría e inspirada con mensajes que exponen una brutal realidad.

La rabia es algo que no dura eternamente y puede servir como un conductor enérgico, y Mark “Barney” Greenway emplea este recurso de una forma realmente abrumadora. La tripleta inicial compuesta por “Fuck The Factoid”, el llamado a alzarse “Backlash Just Because” y “That Curse Of Being In Thrall” es una atronadora muestra visceral e incendiaria, donde el gutural de Greenway encarna una furia efervescente. Danny Herrera se luce con redobles de impacto y patrones arraigados al hardcore punk de antaño, que sirven como mecanismos para que los momentos más extremos a nivel de percusión sean apabullantes. La transición de “Zero Gravitas Chamber” –que muta a un corrosivo death metal– hacia la severa crítica sobre el sometimiento de seres sintientes dentro de un esquema con “Fluxing Of The Muscle”, sólo transmite inclemencia absoluta.

La inmersión en “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism” es profunda debido al ciclón que arremete y, una vez dentro, la esencia experimental de Napalm Death no es algo de lo que haya escapatoria. “Joie De Ne Pas Vivre” crea una densa atmósfera gracias a la voz de Greenway, quien varía su registro a una forma espeluznante de narrativa, y los arreglos industriales que se encuentran en la capa que sostiene la rítmica con un Shane Embury muy presente. Así, conecta con “Invigorating Clutch”, un track concebido en deterioro y con matices más orientados hacia el post punk, que en “Amoral” explota con dureza una dimensión en la que podemos operar individualmente: “Las capas de culpa nunca pueden sanar. El trauma busca un corazón vengativo para arrancar la verdad de la oscuridad. Todos nos turnamos para esconder el engaño, pero lo que sembramos es lo que cosechamos”. El corte es una gélida confrontación con la desconexión con la que podemos actuar.

“Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism” puede involucrar físicamente por lo robusto que suenan los momentos más letales, y también por la desoladora forma en que la atmósfera se ve intervenida. La canción homónima que irrumpe durante el último tercio lo hace salvajemente, dejando claro que Napalm Death se inclina a impedir que algo se pueda dar por sentado. Esta catarsis con abrupto final lleva directamente a los riffs vertiginosos de Mitch Harris, quien apoya con sus característicos gritos implacables en “Acting In Gouged Faith”, y ejecuta quiebres que provocan perplejidad después de armonías con palpable sentido de urgencia.

Considerando los dos covers que van cerrando el largo, respectivamente las de “White Kross” (Sonic Youth) y “Blissful Myth” (Rudimentary Peni), que muestran la versatilidad de Napalm Death sin abandonar su sello, es en “A Bellyful Of Salt And Spleen” donde algunos elementos presentes en “The Code Is Red… Long Live The Code” (2005) resurgen de esta portentosa agrupación para inquietar en lo que se asemeja a un atisbo de esperanza, convirtiéndose en una devastadora muestra contenida con una claustrofóbica sensación. Ásperas líneas de bajo desfilan y soportan la muralla industrial que vibra con la agónica voz de Greenway, manifestando la horrenda realidad de la indiferencia frente a las personas que arriesgan sus vidas cruzando el mar, buscando una mejor calidad de vida.

Napalm Death se ha mantenido firme sin llevar un estandarte por el grindcore, pero ejecutando un sonido letal, no exento de innovación. Y es que, a estas alturas de su carrera, la longeva agrupación aún tiene un mensaje que transmitir, alentando a no caer en las fauces de la derrota y, pese a las trabas sociales con las que la humanidad debe lidiar, los ingleses con “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism” continúan dando una necesaria cátedra de cómo incomodar e impactar.

Artista: Napalm Death

Disco: Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism

Duración: 51:13

Año: 2020

Sello: Century Media Records