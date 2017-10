Living Colour – “Shade”

miércoles, 11 de octubre de 2017 | 12:44 am | No hay comentarios

Artista: Living Colour Álbum: Shade Año: 2017 Sello: Megaforce Records

Si el alma pudiera traducirse musicalmente, no cabe duda que sonaría como el blues; una voz auténtica, actual y poderosa, capaz de testificar la realidad personal y del mundo con total sinceridad. Por eso, tras ocho años de espera y un show tributo a Robert Johnson en el Apollo Theater de Harlem acontecido en 2012 que sirvió de inspiración para este trabajo, no es extraño que Living Colour haya decidido complementar los sonidos del Delta del Mississippi con el hip hop y su ya conocida mezcla de hard rock, funk y metal para adornar su sexta placa de estudio “Shade”, un disco que se venía trabajando desde 2011, pero que se demoró debido a distintos problemas con managers y compañías disqueras. Sin embargo, el dilatado proceso también generó que cada uno de los integrantes pusiera especial atención a su instrumento, lo que, sumado a la mano conocida del productor Andre Betts, ofrece un trabajo lleno de virtuosismo, a estas alturas una marca más que registrada de los neoyorkinos.

La veta más pesada del grupo se ve excelentemente representada por los abrazadores riffs de Vernon Reid en cortes como “Freedom Of Expression (F.O.X)”, una cálida bienvenida que pone las cosas en claro desde el principio con una figura entretenida llena de groove, además agrega atmósferas inquietantes de funk en “Come On” que, gracias al gran trabajo de Will Calhoun en la batería y a ese intermedio de bases electrónicas, facturan un track sumamente interesante. La voz de Corey Glover logra instantes de gran altitud en la acelerada “Pattern In Time” y suena acogedora en momentos más calmos, como “Always Wrong”, una pista llena de emoción que permite disfrutar al máximo de la buena forma en que se encuentra el frontman de la banda. Doug Wimbish toma el protagonismo en “Blak Out” con un riff de bajo amenazante, que despega para transformarse en un juego entre explosiones alocadas y momentos intrigantes. Si hay algo de lo que Living Colour puede hacer gala a diestra y siniestra, es de su facultad para generar ganchos, como se puede apreciar en “Glass Teeth” , que tiene mucha soltura y ritmo, pero también puede sonar contundente cuando la ocasión lo amerita.

“Program” empieza con una divertidísima entrevista al rapero Scarface, en la que habla sobre la banda y este tararea el conocido riff de “Cult Of Personality”, pero no puede recordar quién la canta. Un buen gancho para dos canciones que tienen en común el tema de los medios de comunicación y abordan la forma en que las noticias se han convertido en el brazo armado de las ideologías. Parte de esa mirada crítica a la sociedad también se deja ver en “Two Sides”, que habla sobre la era de la posverdad en los Estados Unidos de Donald Trump, teniendo como invitado a George Clinton de Parliament y Funkadelic; un medio tiempo denso y lleno de emoción que sobrecoge no sólo por su lírica, sino que también por la intensidad de su interpretación. Precisamente, el contexto social permite que tomen “Who Shot Ya” del rapero Notorious B.I.G para contar sobre la violencia generada por las armas, una canción escrita por alguien que curiosamente murió a causa de un disparo, pero que en el panorama actual resulta totalmente acertada.

El cariz blues en las versiones de “Preachin’ Blues” e “Inner City Blues”, de Robert Johnson y Marvin Gaye, respectivamente, y en las originales “Invinsible” y “Who’s That” –esta última acompañada del trombón del ex Dirty Dozen Brass Band, Big Sam– aportan frescura a la nueva placa de Living Colour y le agregan un ingrediente especial al disco. Son canciones que se mimetizan a la perfección con su carácter, y lo mejor es que logran expresar el sentir de una agrupación que tuvo que alinearse para encontrar la fórmula precisa a fin de que su mensaje se pudiera transmitir de adecuadamente.

Si bien, “Shade” no es un disco de blues propiamente tal, sí bebe de sus elementos distintivos y logra que los otros estilos explorados por la banda también se adecuen a ese molde, lo que prueba que siempre va a ser imprescindible revitalizar los sonidos que le dan voz a las problemáticas del mundo en que vivimos. Para los tiempos fracturados que corren, es bueno tener a Living Colour haciendo vibrar el alma con música que importa.

Relacionado

Por Pablo Cerda